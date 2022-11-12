Британец пять лет ходил с кусочком пластмассы в ухе и думал, что глохнет

21 минуту назад

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Подпись к фото, Уоллес Ли рассказал Би-би-си, что был уверен, что теряет слух, пока не обнаружил причину своих страданий

Британец, считавший, что почти оглох, обнаружил, что у него в ухе застрял наконечник от затычки для ушей, беруши. Пластмассовый предмет "жил" там пять лет.

Уоллес Ли, житель города Уэймута в английском графстве Дорсет, все это время думал, что проблемы со слухом связаны с его работой в весьма шумной авиационной отрасли или же со старыми травмами, полученными в регби.

Но в какой-то момент он решил купить домашний эндоскоп, с помощью которого обнаружил в ухе маленький белый объект. Уоллес пошел к врачу.

По его словам, он почувствовал огромное облечение, когда доктор вытащил из его уха кусочек пластмассы.

Автор фото, Wallace Lee Подпись к фото, Уоллесу удалось обнаружить кусочек наушника с помощь домашнего эндоскопа

Уоллес Ли, ветеран британского Королевского флота, считает, что объект застрял у него в ухе во время длительного полета в самолете.

"Пять лет назад, когда я гостил у своей семьи в Австралии, я купил эти маленькие затычки для ушей, на которые можно надевать различные насадки, - сказал он. - Вот одна из этих насадок там и застряла".

Примерно с тех пор он начал замечать ухудшение слуха и начал опасаться, что скоро совсем оглохнет.

Подпись к фото, Уоллес Ли, рассказал, что ему "cразу полегчало", когда маленький белый предмет был наконец-то извлечен

Уоллес рассказал, что за эти годы он несколько раз пытался основательно прочистить уши, однако безуспешно. Он уже начал "сходить с ума".

Врач-ЛОР, извлекший пластмассового мучителя, тоже был немного "в шоке".

"Сначала он [врач] попытался высосать его... но из-за того, что фрагмент так долго там находился, вокруг него затвердела ушная сера, и он вообще не двигался", - поделился своими страданиями Уоллес.

"Тогда он достал такой миниатюрный пинцет, который вставляется в трубку, и просунул его в ушной канал. Я прямо чувствовал, как он тянет, а потом был резкий хлопок."

"Я сразу же стал слышать все вокруг. Туман, который был в моей голове все эти годы, рассеялся, и я стал все прекрасно слышать."

"Это было такое невероятно облегчение… как будто я вновь обрел слух!"