Украина собирает деньги на флот катеров-камикадзе. Что они умеют?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

54 минуты назад

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Автор фото, Screenshot UNITED24.gov.ua Подпись к фото, Дрон считается многоцелевым, но его можно использовать для ударов по боевым кораблям

Украина начала сбор средств на постройку первого в мире флота безэкипажных ударных катеров. Кампанию прорекламировал в своем официальном телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, дроны нужны Украине, чтобы "защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей".

Кроме того, как пишет Зеленский, ВСУ будут использовать такие катера для разблокировки коридора для гражданских судов, везущих зерно из украинских портов.

На веб-сайте UNITED24, который проводит сбор средств, опубликованы тактико-технические характеристики морского дрона, а также видео, на котором видны некоторые детали лодки и ее внешний вид.

UNITED24 - проект, организованный властями Украины для сбора средств в помощь стране. На главной странице говорится, что сайт был запущен президентом Владимиром Зеленским.

Автономный аппарат

На сайте опубликованы тактико-технические характеристики дрона. Речь идет о небольшом аппарате, способном поражать цель самоподрывом. Такие аппараты часто называют "камикадзе".

Автор фото, Screenshot UNITED24.gov.ua Подпись к фото, Судя по информации UNITED24, для начала планируется построить 100 таких дронов

Его длина - 5,5 метра, дальность - 800 километров, автономность - 60 часов, максимальная скорость - 80 километров в час, боевая часть - 200 килограммов.

Для сравнения - масса боевой части ракеты "Harpoon" составляет 225 килограммов. У украинской крылатой ракеты "Нептун" боевая часть весит 150 килограммов.

Судя по ТТХ, дрон управляется по трем видеоканалам. Кроме того, он также оснащен спутниковой навигационной системой и инерциальной навигацией - автопилотом.

Наличие автопилота означает, что такой аппарат способен действовать автономно, в том числе в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы, однако это сильно снижает точность - автопилот может вывести аппарат к цели, но наведение необходимо производить визуально, либо при помощи системы наведения, о которой ничего не говорится.

Как сказано на UNITED24, многоцелевые беспилотные надводные аппараты - уникальная украинская разработка.

"Наша первая задача - собрать флот из 100 таких судов. Они будут охранять воды наших морей, останавливать выход из бухты российских кораблей с ракетами, охранять торговые суда и выполнять секретные миссии", - говорится на сайте.

Автор фото, Screenshot UNITED24.gov.ua Подпись к фото, Безэкипажные катера смогут также заниматься патрулированием, разведкой и дозором

Кроме того, по опубликованной информации, дроны смогут вести разведку, наблюдение, сопровождать корабли ВМС, охранять торговые суда, заниматься целеуказанием и охраной побережья от диверсионных групп.

Севастопольский рейд

Внешний вид дрона на презентационном видео напоминает аппарат, который, как в сентябре утверждали российские военные блогеры, прибило к берегу неподалеку от Севастополя. Тогда принадлежность аппарата не была никем установлена.

Кроме того, в презентации на сайте по сбору средств были использованы кадры, которые появились в сети после ударов по кораблям российского Черноморского флота на рейде Севастополя 29 октября 2022 года.

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Тогда, как признало министерство обороны России, повреждения получил только морской тральщик "Иван Голубец", однако, основываясь на видеозаписях, некоторые иностранные эксперты предположили, что катера атаковали также фрегат Черноморского флота класса "Адмирал Григорович", вооруженный ракетами "Калибр".

Украина до сих пор официально не подтверждала причастность к этим атакам своих безэкипажных морских средств и не комментировала появление катера на берегу в Крыму.

Теперь на сайте практически открыто говорится, что удар по кораблям в Севастополе нанесли украинские безэкипажные катера.

"Украине нечего было противопоставить этим кораблям, потому что украинский флот потерял 80% своих судов после оккупации Крыма в 2014 году. Но 29 октября 2022 года удары морских дронов по российским кораблям осуществлялись исключительно беспилотными аппаратами", - говорится в сопроводительном тексте, причем там утверждается, что в ходе атаки были повреждены три российских корабля, в том числе флагман Черноморского флота России "Адмирал Макаров".

Украинская разработка или помощь партнеров?

Как утверждается на сайте, аппараты - "уникальная украинская разработка". В подтверждение этих слов в видеоролике показан процесс их производства - резка металла, сборка и монтаж электронных систем.

Автор фото, Screenshot UNITED24.gov.ua Подпись к фото, На видеопрезентации показан двигатель компании Rotax

Однако никаких подробностей этого проекта приведено не было.

Между тем, еще в мае 2022 года в одном из списков американской военной помощи Украине фигурировали некие "безэкипажные катера береговой охраны". Тип этих катеров и их число указано не было.

В США, судя по открытым источникам, разрабатывается несколько типов автономных безэкипажных кораблей. Среди них - большие надводные безэкипажные корабли (Large Unmanned Surface Vehicles - LUSV), средние (Medium Unmanned Surface Vehicles - MUSV) и сверхбольшие подводные (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles XLUUV).

Однако все эти средства отличаются от дронов-камикадзе, которыми по сути являются украинские катера.

Возможно, в них используются западные технологии. На кадрах видеопрезентации виден мотор австрийской компании Rotax, которая производит двигатели для наземных, воздушных и морских аппаратов.

Флот дронов

В последние годы Украина активно внедряла беспилотные системы в ВВС и ВМС, однако заметно это было в первую очередь в воздухе - наблюдатели обращали больше внимания на летающие беспилотники Bayraktar TB2.

Однако, как заявил в мае 2021 года командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, флот планировалось вооружить и морскими безэкипажными средствами. Он рассказал об этом, представляя концепцию развития военно-морских сил на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Конечно, ВМС, как и другие виды и роды вооруженных сил и вообще весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед", - сказал командующий ВМС. По его словам, Украина намеревалась закупать противоминные беспилотные системы.

Однако когда Алексей Неижпапа рассказывал об этом, за его спиной на экране демонстрировался слайд презентации, на котором были показаны не только дрон Bayraktar и подводные противоминные аппараты, но также беспилотный катер и небольшой дистанционно управляемый надводный аппарат.

Правда, ничего похожего на катер, на который украинцы собирают деньги сейчас, на презентации показано не было.

Насколько эффективным может быть морской дрон?

Эффективность подобных аппаратов против боевых кораблей может быть выше, чем против тех, которые воевали, например, во время Второй мировой войны.

Современные боевые корабли гораздо менее защищены против средств поражения - ракет, снарядов или торпед. Поразить морским дроном старый линкор было бы сложнее, чем современный фрегат.

Дело в том, что во времена ВМВ критические системы, обеспечивавшие живучесть и боеспособность корабля, были более автономны, и, следовательно, их было проще защитить броней, оставив менее защищенными другие части. Например, энергетическая установка, артиллерийские погреба или командный пост были более важны и лучше защищены.

Кроме того, за счет автономности выход из строя, например, одной из орудийных башен не приводил к потере корабля. Получив удар в одном месте, он мог сохранить возможность вести бой.

Современный боевой корабль устроен настолько сложно, что почти в любой части может найтись критически важый компонент, потеря которого лишит его боеспособности. Бронировать же весь корабль невозможно из-за большого веса брони.

Автор фото, U.S. Navy Подпись к фото, 225 килограммов взрывчатки на обычном катере могут сильно повредить боевой корабль. На снимке эсминец "Коул" после атаки смертников

Кроме того, дистанции ведения морского боя увеличились в десятки раз - теперь защищаться приходится не от снарядов, а от противокорабельных ракет, для чего на кораблях существуют системы ПРО.

То, насколько уязвим современный корабль, можно увидеть на примере атаки на американский эсминец "Коул". 12 октября 2000 года во время дозаправки в порту Аден в Йемене в него врезалась моторная лодка, начиненная 225 килограммами взрывчатки.

Тогда в корабль лодку направили двое боевиков-смертников, но их вполне можно было бы заменить дистанционным управлением, и тогда получился бы тот самый морской безэкипажный аппарат.