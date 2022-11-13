Выборы в США: демократы получили контроль в Сенате, благодаря победе в Неваде

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Победа Кэтрин Кортес Масто подарила демократам преимущество в Сенате

Демократической партии удалось сохранить контроль над Сенатом: пресса прогнозирует победу демократа Кэтрин Кортес Масто на промежуточных выборах в Неваде. Борьба за Палату представителей все еще продолжается, однако президент США, демократ Джо Байден уже заявил, что доволен результатами выборов.

Согласно прогнозу телекомпании Си-би-эс - американского партнера Би-би-си, - Масто, шесть лет назад ставшая первой избранной в Сенат латиноамериканкой, обошла республиканского кандидата Адама Лаксальта, которого поддерживал экс-президент Дональд Трамп.

Таким образом, на данный момент Демократическая партия получает 50 мест в Сенате, Республиканская - 49 мест.

Единственным штатом, где результаты голосования еще не известны, остается Джорджия. Там 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат.

Однако, даже если победу в Джорджии одержит кандидат от республиканцев - при равном распределении голосов в Сенате ничья может быть разрешена вице-президентом США - демократом Камалой Харрис.

"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет", - прокомментировал предварительные итоги выборов Джо Байден.

Сохранение контроля над Сенатом означает, что демократы по-прежнему смогут утверждать на официальные посты кандидатов, выдвигаемых Байденом, - в том числе федеральных судей.

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