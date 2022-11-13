"В Европе снова война". Карл III впервые как монарх возглавил День поминовения павших во всех войнах
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В Великобритании в воскресенье прошли траурные церемонии по случаю Дня памяти солдат, погибших в двух мировых войнах и других военных конфликтах.
Мероприятия прошли на военных мемориалах по всей стране. Король Карл III возложил венок к Кенотафу в центре британской столицы.
Для его матери, покойной королевы Елизаветы II, День поминовения был одним из главных событий в ее календаре.
За 70 лет царствования она ни разу не пропустила поминальные церемонии. Правда, последние пять лет она наблюдала за ними с балкона здания Форин-офиса, выходящего на Кенотаф. Венки от ее имени возлагал принц Чарльз.
Для Карла III - это первое официальное событие общенационального значения, в котором ему отведена центральная роль.
Вместе с королем в траурных мероприятиях в центре Лондона приняли участие его сын принц Уэльский, брат короля граф Уэссекский, сестра короля принцесса Анна, премьер-министр Риши Сунак и члены правительства и парламента Великобритании.
В 11 часов по Гринвичу колокол на Биг-Бене возвестил о двух минутах молчания в память о погибших воинах. Одна из наиболее узнаваемых достопримечательностей британской столицы, Биг-Бен, молчал последние пять лет из-за длительного ремонта.
Своим первым боем часов в воскресенье Биг-Бен объявил о своем возвращении в жизнь британской столицы. По центру города прошли около 10 тысяч ветеранов Британского легиона, представляющие 300 разных родов войск и различных военных организаций.
Среди них - ветераны Второй мировой войны и более поздних военных конфликтов.
В ознаменование 40-й годовщины Фолклендской войны между Британией и Аргентиной (1982) в церемониях также приняли участие 400 кавалеров Южноатлантической медали - награды, вручавшейся за участие в войне за Фолкленды.
В церемонии также приняли участие родственники военных, погибших на Фолклендских островах.
Особое место в церемониях этого года отводится покойной королеве Елизавете II.
"Она олицетворяла долг и служение, а также достоинство того поколения военного времени и всё то, чем они пожертвовали ради нашей свободы", - сказал в речи начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин.
По его словам, с уходом королевы смысл этого дня ощущается еще острее, так как очевидно, что уходит поколение свидетелей Второй мировой войны.
Кроме того, сказал адмирал Радакин, дополнительный смысл церемониям этого года придает тот факт, что в Европе снова идет война.
Традиционно тысячи людей приходят в центр Лондона понаблюдать за церемонией у Кенотафа и возложить цветы у других военных мемориалов.
Возложение венков завершилось небольшой службой, которую провела епископ Лондона Сара Муллали.
Крупные торжества каждый год проходят также в Эдинбурге, Глазго, Кардиффе, Манчестере и в других городах. День поминовения отмечается в разных масштабах по всей стране.
Символом памяти павших воинов в Британии является цветок красного мака. Каждый год в начале ноября многие британцы надевают значки и броши в виде маков. Телеведущие выходят в эфир с маками в петлицах.
По всей стране разные военные общества, общественные и благотворительные организации проводят сборы средств, которые затем идут на поддержание мемориалов, могил, а также на нужды ветеранов войн и их семей.