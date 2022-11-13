"В Европе снова война". Карл III впервые как монарх возглавил День поминовения павших во всех войнах

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Торжественное мероприятие проходит на Уайхолле у Кенотафа - памятника британцам, погибшим в мировых войнах и военных конфликтах

В Великобритании в воскресенье прошли траурные церемонии по случаю Дня памяти солдат, погибших в двух мировых войнах и других военных конфликтах.

Мероприятия прошли на военных мемориалах по всей стране. Король Карл III возложил венок к Кенотафу в центре британской столицы.

Для его матери, покойной королевы Елизаветы II, День поминовения был одним из главных событий в ее календаре.

За 70 лет царствования она ни разу не пропустила поминальные церемонии. Правда, последние пять лет она наблюдала за ними с балкона здания Форин-офиса, выходящего на Кенотаф. Венки от ее имени возлагал принц Чарльз.

Для Карла III - это первое официальное событие общенационального значения, в котором ему отведена центральная роль.

Автор фото, Reuters

Вместе с королем в траурных мероприятиях в центре Лондона приняли участие его сын принц Уэльский, брат короля граф Уэссекский, сестра короля принцесса Анна, премьер-министр Риши Сунак и члены правительства и парламента Великобритании.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, После того, как принц Чарльз стал королем, его сын принц Уильям получил титул принца Уэльского - первого в цепочке престолонаследия

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рядом на церемонии стояли премьер-министр Великобритании Риши Сунак и лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Все семь бывших премьер-министров Британии приняли участие в Дне поминования. Слева направо: Лиз Трасс, Борис Джонсон, Тереза Мэй, Дэвид Камерон, Гордон Браун, Тони Блэр и Джон Мейджор

В 11 часов по Гринвичу колокол на Биг-Бене возвестил о двух минутах молчания в память о погибших воинах. Одна из наиболее узнаваемых достопримечательностей британской столицы, Биг-Бен, молчал последние пять лет из-за длительного ремонта.

Своим первым боем часов в воскресенье Биг-Бен объявил о своем возвращении в жизнь британской столицы. По центру города прошли около 10 тысяч ветеранов Британского легиона, представляющие 300 разных родов войск и различных военных организаций.

Среди них - ветераны Второй мировой войны и более поздних военных конфликтов.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Ветераны Второй мировой войны по понятным причинам не шли в общей колонне, их доставили к месту церемонии в почетном кортеже

Автор фото, PA Media

В ознаменование 40-й годовщины Фолклендской войны между Британией и Аргентиной (1982) в церемониях также приняли участие 400 кавалеров Южноатлантической медали - награды, вручавшейся за участие в войне за Фолкленды.

В церемонии также приняли участие родственники военных, погибших на Фолклендских островах.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Эта колонна ветеранов представляет шотландские подразделения королевских войск

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева-консорт Камилла и принцесса Уэльская Кейт наблюдали за поминальной церемонией в центре Лондона с балкона Форин офиса в Уайтхолле

Особое место в церемониях этого года отводится покойной королеве Елизавете II.

"Она олицетворяла долг и служение, а также достоинство того поколения военного времени и всё то, чем они пожертвовали ради нашей свободы", - сказал в речи начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин.

По его словам, с уходом королевы смысл этого дня ощущается еще острее, так как очевидно, что уходит поколение свидетелей Второй мировой войны.

Кроме того, сказал адмирал Радакин, дополнительный смысл церемониям этого года придает тот факт, что в Европе снова идет война.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Королева считала День поминовения самым важным в своем официальном расписании

Традиционно тысячи людей приходят в центр Лондона понаблюдать за церемонией у Кенотафа и возложить цветы у других военных мемориалов.

Возложение венков завершилось небольшой службой, которую провела епископ Лондона Сара Муллали.

Крупные торжества каждый год проходят также в Эдинбурге, Глазго, Кардиффе, Манчестере и в других городах. День поминовения отмечается в разных масштабах по всей стране.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По примерным оценкам, в воскресенье 13 ноября на церемонию в центре Лондона пришли около 10 тысяч человек

Символом памяти павших воинов в Британии является цветок красного мака. Каждый год в начале ноября многие британцы надевают значки и броши в виде маков. Телеведущие выходят в эфир с маками в петлицах.