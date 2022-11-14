СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали. Захарова в ответ показала видео с министром в саду

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сергей Лавров прилетел на Бали 13 ноября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после того, как у него возникли проблемы со здоровьем после прибытия на саммит G20 на Бали, сообщили западные СМИ. МИД России это отрицает. Лавров поехал на Бали после решения президента Владимира Путина пропустить саммит.

О госпитализации Лаврова написало агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на индонезийские источники. Другие мировые СМИ, включая Блумберг и Рейтер, дали эту новость со ссылкой на него.

Три правительственных и медицинских чиновника рассказали Ассошиэйтед пресс, что российский министр лечится на Бали. Все они отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос.

Двое из этих источников сказали, что у Лаврова возникли проблемы с сердцем. Они утверждают, что министра доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасар.

Лавров, возглавляющий российскую делегацию, приехал на саммит G20 накануне, 13 ноября. Путин на Бали не поехал - о таком решении четыре дня назад объявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Присутствие Путина на саммите обсуждалось несколько месяцев и было связано с войной против Украины. Украинский президент Владимир Зеленский планирует участвовать в саммите в онлайн-формате.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о госпитализации Лаврова "фейками". "Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков", - написала она в своем телеграм-канале.

"Ну, ждите, мировой эксклюзив", - добавила она и позже опубликовала видео с Лавровым, который сидит в футболке и шортах в саду.

"Ну и про нашего президента тоже лет десять пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", - говорит Лавров на видео.

На вопрос Захаровой, чего бы Лавров пожелал западным журналистам, министр ответил: "Быть почестнее". На видео Лавров сидит за столиком с бумагами, ручками и мобильным телефоном. По словам министра, он готовится к заседанию G20.

Губернатор Бали сообщил, что Лавров здоров, а в больнице был на обследовании, пишет Рейтер, не уточняя детали.

Туристические ресурсы показывают отели на юге Бали, связывая их с популярным среди туристов местом - больницей Сангла.