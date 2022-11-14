Фото дня: Зеленский в Херсоне спустя несколько дней после отступления России

47 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, О визите Зеленского сообщило агентство Рейтер, а не офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон спустя несколько дней после его освобождения украинскими войсками.

Зеленский встретился с военными и жителями Херсона, сообщил Рейтер в то время, как украинские власти не торопились объявлять о визите президента в освобожденный город. Агентство ссылалось на очевидцев.

Позже фотографии Зеленского в Херсоне опубликовал и офис президента Украины.

Автор фото, The Office of the President of Ukraine Подпись к фото, Офис президента Украины опубликовал фото Зеленского из Херсона

Кремль поездку Зеленского в Херсон не комментирует.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как он оценивает приезд Зеленского в Херсон. "Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации", - заявил представитель Кремля.

Автор фото, The Office of the President of Ukraine Подпись к фото, Зеленский и военные

Осенью Россия объявила об аннексии Херсонской области и еще трех регионов Украины. Украинская армия в свою очередь начала наступление на Херсон. На прошлой неделе российские военные объявили о выводе войск из города. Кремль при этом продолжает утверждать, что Херсон и область являются частью России.

Зеленский, посещая освобожденный город, поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России. "Мы движемся вперед. Мы готовы к миру. Миру для всей нашей страны", - сказал Зеленский.

Американский Институт изучения войны связывает успех операции по освобождению западной части Херсонской области с использованием украинской армией системы HIMARS, поставленной США. Эта высокоточная ракетная система применялась для разрушения российских линий снабжения, что в итоге заставило российское командование отвести группировку из десятков тысяч военнослужащих на другой берег Днепра.

В Херсоне Зеленский обратился к людям, собравшимся на главной площади города, некоторые из них размахивали украинскими флагами или носили их на плечах, сообщил журналист Рейтер. Президент сказал, что счастлив после освобождения города. На вопрос, куда украинские военные могут наступать дальше, он ответил: "Не Москва… Нас не интересуют территории другой страны".