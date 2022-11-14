Взрыв в Стамбуле: Турция винит курдов и опасатеся новой волны нападений
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
По версии властей Турции, взрыв, прогремевший в воскресенье на одной из самых оживленных улиц Стамбула, устроили курдские сепаратисты. Ответственность за него пока не взяла на себя ни одна группировка.
Взрыв на проспекте Истикляль произошел в воскресенье 13 ноября примерно в 16:20 по местному времени.
Погибли шесть человек, более 80 пострадали. Порядка пятидесяти из них уже отпущены из больниц, остальные остаются под наблюдением медиков.
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Произошедшее классифицируется как теракт. На данный момент полицией задержаны 22 подозреваемых в его подготовке и осуществлении, включая человека, который, как сообщают власти, непосредственно заложил взрывное устройство.
По данным турецкой полиции, это была женщина, но окончательного подтверждения этой информации пока нет.
"Если бы мы не задержали [причастных к взрыву], они бы сегодня сбежали в Грецию", - сказал в понедельник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Версия Турции
В понедельник министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что инструкции по осуществлению нападения в Стамбуле поступали из Кобани - города на севере Сирии, где, как утверждает Анкара, расположена одна из баз курдских боевиков.
В прошлом турецкая армия не раз проводила в Кобани спецоперации против Отрядов народной самообороны (YPG) - вооруженных формирований Высшего курдского совета, которые Турция называет боевым крылом Рабочей партии Курдистана (РПК).
Полиция Стамбула считает, что исполнителем взрыва скорее всего была женщина. Турецкое телевидение показало кадры, на которых видно, как некто оставляет пакет на цветочной клумбе, расположенной в центре оживленного проспекта.
По словам главы МВД Сулеймана Сойлу, исполнитель попал на территорию Турции из Африна - еще одного города на севере Сирии.
"Соответствующие подразделения нашего государства работают над поиском виновных […] в этом гнусном нападении", - сказал накануне президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по следам теракта.
Почему Анкара винит курдов?
В прошлом турецкие города неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые брала на себя Рабочая партия Курдистана, борющаяся за создание курдской автономии на территории Турции и Сирии.
В Турции, США и Евросоюзе РПК признана террористической организацией.
В 2015-2017 годах Турцию потрясла целая серия терактов, в которых погибли сотни человек.
В этот период РПК взяла на себя ответственность за два нападения, в одном из которых в декабре 2016 года погибли 38 человек и 155 получили ранения, включая 20 полицейских. Взрыв был устроен возле центрального стадиона Стамбула.
Проспект Истикляль тоже уже становился местом нападения, тогда ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).
Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в ночной клуб на побережье Босфора и открыл огонь по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.
В Турции опасаются, что воскресный взрыв на Истикляле станет началом новой серии нападений.
РПК ведет повстанческую борьбу против турецкого государства с 1984 года, жертвами которой за это время стали более 40 тысяч человек с обеих сторон.
В 2019 году Турция захватила сотни километров северных сирийских территорий, на которых, убеждена Анкара, находятся основные силы курдского сопротивления.
В понедельник президент Эрдоган пообещал, что его страна продолжит преследование РПК ради обеспечения безопасности народа Турции.