Байден: "Холодной войны с Китаем не будет". О чем говорили лидеры США и КНР на саммите G20

42 минуты назад

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Автор фото, Reuters/Kevin Lamarque

Накануне открытия саммита "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали больше всего внимания было приковано к первой личной встрече Джо Байдена в качестве президента США с генсеком компартии Китая Си Цзиньпином. Бросается в глаза и отсутствие на переговорах лидеров крупнейших экономик мира президента России Владимира Путина.

Разговор с китайским лидером Байден назвал открытым и честным. Си Цзиньпина он нашел "таким, каким тот всегда был - конкретным и прямолинейным", но при этом готовым пойти на компромиссы по некоторым вопросам.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной холодной войне США и Китая на почве тайваньского вопроса, Байден заявил: "Я абсолютно уверен, что новой холодной войны не будет… Я не думаю, что со стороны Китая будут какие-либо неизбежные попытки вторжения на Тайвань".

Байден, по его словам, дал понять, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, и что США хотят, чтобы проблемы решались мирным путем.

"Я убежден, что [Си Цзиньпин] точно понял, о чем я говорил", - добавил Байден.

Оба лидера заявили о недопустимости применения ядерного оружия, а также недопустимости угроз его использования в Украине. Си Цзиньпин заявил, что крайне обеспокоен ситуацией там после нескольких месяцев войны. Ранее Китай призывал к сдержанности, но не стал осуждать вторжение России, которая является важным торговым партнером КНР.

"Президент Байден и председатель Си подчеркнули, что, по их общему мнению, ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть, и что они не приемлют угрозы ядерным оружием в Украине", - объявил после встречи Белый дом.

Байден - Си: осторожно-позитивная встреча

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Джо Байден прибыл на Бали в воскресенье и уже в понедельник провел трехчасовые переговоры с Си Цзиньпином. Это его первая встреча лицом к лицу с китайским лидером в качестве президента США. Встреча длилась на час дольше запланированного, что, по мнению журналистов, работающих на саммите, может быть хорошим знаком - лидеры готовы были выделить время, чтобы обсудить все как следует.

Напряжение вокруг Тайваня, особенно после визита туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе этого года, заставило многих опасаться, что любой неверный шаг со стороны США, Китая или Тайваня может привести к военному конфликту или даже к открытой войне. По мнению журналистов и экспертов, накануне этой встречи складывалось ощущение, что обе стороны настроены на примирение.

Си Цзиньпин признал, что китайско-американские отношения вызывают обеспокоенность, и это не то, чего ожидает от них международное сообщество. Особенно, когда "мир оказался на перепутье".

"Нам нужно наметить правильный курс для китайско-американских отношений", - сказал он Байдену.

США продолжит "решительно конкурировать" с Китаем, однако при этом конкуренция не должна превращаться в конфликт, заявил Байден по итогам переговоров. Он высказал возражения по поводу "принудительных и все более агрессивных действий Китая в отношении Тайваня", поднял тему российского вторжения в Украину и выразил обеспокоенность "провокационным" поведением Северной Кореи.

Китайские государственные СМИ передали свою версию того, что происходило на встрече лидеров Китая и США. По их словам, Си Цзиньпин предостерег США от пересечения "красной линии" в ситуации с Тайванем. Остров - самоуправляемая демократия, однако Пекин рассматривает его как отколовшуюся провинцию, которая рано или поздно должна воссоединиться с материковым Китаем.

При этом Вашингон считает, то Китай обязан попытаться предотвратить ядерные испытания в Северной Корее, а если испытания все же состоятся, США предпримут "определенные действия" оборонительного характера, которые не будут направлены против Китая, но будут сигналом для КНДР. И в этом вопросе необходимо избежать любого недопонимания.

"Я хочу быть предельно ясным со всеми лидерами, но особенно с Си Цзиньпином, в том, что я имею в виду то, что говорю, и говорю то, что имею в виду, чтобы не было недопонимания. Самая большая проблема, которая вызывает у меня беспокойство - это неправильное понимание намерений или действий каждой из сторон", - сказал Байден.

Эксперт по международным отношениям Ян Чонг из Национального университета Сингапура считает, что общий тон встречи президента Джо Байдена с Си Цзиньпином был позитивным.

По его мнению, лидеры признали, что между странами есть точки соприкосновения, в том числе по продовольственной безопасности, климату и стремлению не допустить ядерной войны. Плюсом является и тот факт, что они готовы к диалогу. Однако стоит отнестись к этому с осторожностью, поскольку отношения Китая и США нельзя назвать стабильными.

К примеру, на прошлогоднем климатическом саммите ООН COP26 возникло ощущение некоторого взаимопонимания между странами, однако потом отношения испортились.

Байден и Си Цзиньпин договорились, что темы, которые они обсуждали, продолжат обсуждать их команды, и в ближайшее время для этих целей в начале следующего года Китай посетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Путин решил не приезжать

По поводу возможного приезда на саммит российского президента ходило много слухов, пока на прошлой неделе в Кремле официально не объявили, что российскую делегацию в Индонезии все же возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Это дало повод другим участникам намекать на то, что Путин таким образом пытается избежать прямой критики в свой адрес.

Некоторые из лидеров стран заявляли, что собираются высказать в лицо Путину свое негодование по поводу вторжения в Украину, поскольку предполагалось, что тот приедет на саммит лично.

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Британский премьер Риши Сунак пообещал призвать путинский режим к ответу

Об этом заявлял, например, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Война Путина вызвала опустошение во всем мире, разрушая жизни и погружая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом - мы призовем путинский режим к ответу и разоблачим его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20", - заявил Сунак накануне отъезда в Индонезию.

Теперь, видимо, все эти слова достанутся Сергею Лаврову.

Отсутствием Путина на саммите остался недоволен канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Spiegel.

"Было бы хорошо, если бы президент Путин сам приехал на саммит G20, - цитирует издание Шольца. - Правда, тогда ему пришлось бы лично столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, исходящей из большинства стран мира".

"Наверное, поэтому его здесь и нет", - предположил Шольц.

При этом канцлер заверил журналистов, что отсутствие Путина не помешает другим странам выступить с резкой критикой захватнической войны Кремля и призвать Москву вывести из Украины войска и создать условия для мирных переговоров.

Украинские власти, в свою очередь, заявили, что намерены добиваться исключения России из G20 во время саммита в Индонезии. С такой просьбой к странам-членам форума хотят обратиться депутаты Верховной рады.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо и некоторые другие влиятельные индонезийские политики призывали несколько смягчить критику Кремля на время проведения встречи, чтобы Россия не заблокировала подписание совместного коммюнике по итогам саммита.

Что с Лавровым?

В понедельник несколько крупных западных СМИ со ссылкой на источники в индонезийских властях сообщили, что у 72-летнего Лаврова якобы на Бали случился сердечный приступ, с которым тот был госпитализирован.

В ответ на это Агентство ТАСС опубликовало фото министра с опровержением, а пресс-секретарь МИД Мария Захарова - видео, в котором она обсуждает новость о "госпитализации" Лаврова с ним самим, пока тот на террасе своего номера листает документы.

"Они писали о болезни нашего президента последние 10 лет, - говорит на видео Лавров. - Это игра, и не новая игра в политике".

На вопрос Захаровой, чего бы Лавров пожелал западным журналистам, министр ответил: "Быть почестнее". На видео Лавров сидит за столиком с бумагами, ручками и мобильным телефоном. По словам министра, он готовится к заседанию G20.