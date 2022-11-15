В Подмосковье мобилизованного арестовали из-за конфликта с офицером в парке "Патриот"

час назад

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Автор фото, EPA

Мобилизованного Александра Лешкова, который вступил в конфликт с офицером на плацу подмосковного центра "Патриот", взяли под стражу и возбудили на него уголовное дело.

Видео конфликта мобилизованных и офицера в звании подполковника появилось в интернете 13 ноября и вызвало резонанс. Военнослужащие из видео возмущались плохой подготовкой и обеспечением перед отправкой на войну.

"Устраиваем *** знает что. Это имитация стрельб, имитация учений. Приходи тут пострелять, заряди тут два рожка, изобрази тут воображаемого противника на танковом полигоне - тра-та-та!" - возмущался на видео Лешков, обращаясь к стоящему рядом подполковнику.

Спорящий с офицером оскорбляет его и заявляет, что он говорит от лица других мобилизованных. В какой-то момент на видео офицер толкает его, тот толкает его в ответ.

По версии следователей, конфликт начал мобилизованный Лешков - он якобы ударил в грудь подполковника Дениса Мазанова и оскорбил его, призывая сослуживцев не выполнять приказы.

"Лешков в процессе высказывания претензии подполковнику намерено выпустил ему в лицо дым от сигареты, в связи с чем Мазанов отстранил его рукой. Рядовой Лешков умышленно нанес подполковнику один удар кулаком в грудь", - описывает ситуацию агентство ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.

ТАСС сообщает, что вину Лешков не признал, но подтвердил факт грубого обращения с офицером, заявив, что насилие не применял, а защищал себя.

До 15 лет

Одинцовский гарнизонный военный суд заключил Лешкова под стражу, подтвердил Би-би-си его адвокат Анри Цискаришвили.

Защитник уточнил, что военнослужащий арестован до 13 января 2023 года. Его обвиняют в нанесении побоев или применении иного насилия, а также в оскорблении начальника во время исполнения военной службы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.