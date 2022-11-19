Родился 8-миллиардный житель нашей планеты. А что стало с пяти-, шести- и семимиллиардным?

Стефани Хэгарти

Корреспондент Би-би-си по проблемам демографии

26 минут назад

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Подпись к фото, 7-миллиардная жительница Земли Садиа Султана Ойши и 6-миллиардный Аднан Мевич держат в руках фотографии, на которых они - вскоре после своего рождения - с родственниками и официальными лицами

На этой неделе ООН объявила, что население Земли достигло 8 млрд человек - при том, что 11 лет назад на планете было 7 млрд жителей. Впрочем, после резкого демографического скачка середины XX века рост населения на Земле замедляется: чтобы достигнуть отметки 9 млрд, может понадобиться 15 лет, и, по прогнозам ООН, порог в 10 млрд жителей мы перейдем только к 2080 году. Что о скачках и спадах роста численности населения Земли могут сказать жизни детей, которые в свое время стали шести- и семимиллиардным жителем нашей планеты?

Через несколько минут после того, как Матей Гаспар появился на свет, перед его крошечным личиком защелкала фотокамера, а вокруг его уставшей от родов матери начала суетиться стайка политиков в костюмах.

Алекс Маршалл, застрявший в хвосте автомобильного кортежа на улице, чувствовал свою ответственность за весь этот хаос, который он навлек на маленький родильный дом в пригороде Загреба. В июле 1987 года Алекс был чиновником Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). "Мы смотрели на прогнозы - и нам пришла в голову мысль, что население мира перевалит за отметку в 5 млрд в 1987 году. Статистика указывала на дату 11 июля", - рассказывает Маршалл.

Сотрудники ООН решили назвать одного из родившихся в этот день детей 5-миллиардным жителем Земли.

Демографы, которых Алекс попросил утвердить это решение, были возмущены. "Они объяснили нам, невежественным людям, что мы не понимаем, что делаем. И мы не должны выбирать одного человека среди стольких".

Но Маршалл с коллегами все равно это сделали. "Идея была в том, чтобы очеловечить все эти цифры, придать им лицо. Мы выяснили, где в тот день собирается быть генсек ООН, и отталкивались от этого", - объясняет Алекс.

35 лет спустя 5-миллиардный ребенок планеты пытается забыть о своем торжественном появлении на свет. На его странице в "Фейсбуке" указано, что он живет в Загребе, счастливо женат и работает инженером-химиком. Он избегает интервью и отказался говорить с Би-би-си.

"Ну, я его не виню", - комментирует Алекс Маршалл, вспоминая цирк с журналистами в первый день жизни Матея.

На то, чтобы число людей на Земле достигло одного миллиарда, ушло 300 тыс. лет - это случилось около 1800 года. На второй миллиард ушло уже сто лет. А в середине прошлого века, в 1950-х, число людей стало расти, как на дрожжах. За 35 лет, прошедших с рождения Матея в 1987 году, к нашему глобальному сообществу присоединилось еще 3 млрд человек.

За следующие 35 лет население планеты, возможно, увеличится еще на 3 млрд, а затем демографический рост может остановиться.

Можно ли верить статистике?

Выяснить точно, когда именно мир перешагнул отметку в 8 млрд жителей, не представляется возможным, объясняет Патрик Герланд из отдела статистики ООН. Здесь возможен разброс в один-два года. Дело в том, что число жителей Земли считают на основании данных переписей населения. В развитых странах, таких как Великобритания, они дают погрешность в 1%. Но, например, в Афганистане, который проводил свою первую и последнюю перепись в 1979 году, или Ливане, где переписи после Второй мировой войны и вовсе не было, делать подсчеты намного сложнее. Поэтому ООН дополняет данные старых переписей масштабными исследованиями рождаемости, смертности и миграции.

Девочка, которая стала 7-миллиардной землянкой

Недалеко от Дакки, в Бангладеш, Садия Султана Ойши помогает своей маме чистить картошку на ужин. Ей 11 лет, и она предпочла бы сейчас играть в футбол на улице, но у ее родителей все довольно строго.

Семье пришлось переехать в деревню, когда из-за пандемии их бизнес по продаже тканей и сари серьезно пострадал. За городом жизнь дешевле - по крайней мере, родители могут оплачивать школу для трех дочерей.

Ойши - самая младшая, ее считают семейным талисманом. Девочка родилась в 2011 году и была названа одним из тех землян, рождение которых помогло населению мира преодолеть цифру в 7 миллиардов. В то время ООН решила не выбирать только одного ребенка и предоставила местным отделениям статистики право назвать своих собственных.

Подпись к фото, 7-миллиардный житель нашей планеты Ойши надеется стать врачом

Мама Ойши, Шефали Актер Тонни, понятия не имела, что должно было случиться. В тот день она даже не собиралась рожать. После осмотра у врача утром ее отправили на экстренное кесарево.

Ойши появилась на свет в первую минуту после полуночи - и сразу в окружении телевизионщиков и местных чиновников, которые вытягивали шею и подталкивали друг друга, пытаясь расссмотреть малышку поближе. Семья была ошеломлена, но счастлива.

Отец Ойши сначала мечтал о сыне, но сейчас счастлив со своими тремя трудолюбивыми и умными дочерьми. Старшая уже учится в университете, а Ойши полна решимости стать врачом.

"Мы не так богаты, а ковид все еще больше усложнил, - сетует ее отец. - Но я сделаю все, чтобы ее мечта сбылась".

Автор фото, Sadia Sultana Oishee Подпись к фото, Множество людей хотели оказаться на одном фото с Ойши в день ее рождения

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С тех пор, как Ойши родилась, к растущему населению Бангладеш прибавилось еще 17 миллионов человек.

Этот рост - история серьезного успеха медицины. Он означает, что всё больше детей благополучно рождаются, доживают до зрелого возраста и сами рожают детей. И живут дольше.

Но темпы роста населения Бангладеш значительно замедлились. Если в 1980 году в среднем у женщин там было шесть и больше детей, то сейчас - меньше двух.

Это происходит потому, что страна уделяет больше внимания образованию.

По мере того, как женщины становятся более образованными, количество детей, которых они хотят завести, уменьшается. Это, безусловно, самый серьезный фактор в определении уровня рождаемости.

И это имеет решающее значение для понимания того, куда, вероятно, пойдет население мира.

Три основных организации, которые делают прогнозы в отношении населения планеты - ООН, Институт показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете и Центр Витгенштейна IIASA в Вене, - расходятся в прогнозах последствий развития образования.

ООН считает, что население мира достигнет пика в 2080-х годах и составит 10,4 млрд человек, но в IHME и Центре Витгенштейна говорят, что это произойдет раньше, между 2060 и 2070 годами, и спад начнется еще до достижения пика в 10 миллиардов.

Но это всего лишь прогнозы. С тех пор, как в 2011 году родилась Ойши, в мире многое изменилось, и специалисты по демографии не перестают удивляться.

"Мы не ожидали, что смертность от СПИДа так резко уменьшится, что так много людей будут спасены", - рассказывает демограф из IIASA Самир Кей Си. Он пересматривает свои прогнозы - в первоначальную модель пришлось вносить изменения в части детской смертности, которые имеют долгосрочные последствия: эти дети выживут и сами родят детей.

И при этом наблюдается ошеломляющее падение рождаемости. Демографы были поражены, когда средний показатель количества детей у одной женщины в Южной Корее упал до 0,81.

"Как долго это продлится? Это для нас большой вопрос", - говорит демограф.

И это то, с чем приходится сталкиваться все большему количеству стран.

Подпись к фото, Ставший 6-миллиардным жителем Земли Аднан Мевич живет в стране, население которой может сократиться за полвека вдвое

В то время как примерно половина следующего миллиарда человек придётся всего на восемь стран (в основном, в Африке), средний уровень рождаемости в большинстве других государств упадет ниже "коэффициента воспроизводства" - 2,1 ребенка на одну женщину (именно такой уровень необходим для поддержания существующего количества населения).

23-летний Аднан Мевич, живущий в одной из самых стремительно сокращающихся по населению стран - Боснии и Герцеговине - много размышляет об этом.

"Не останется никого, чтобы оплачивать пенсии, молодежи не будет", - сетует Аднан.

Он получил степень магистра экономики и ищет работу. Если не найдет, поедет в страны ЕС. Как и многие другие регионы Восточной Европы и Балкан, его страна страдает от двойной демографической проблемы: низкой рождаемости и высокой эмиграции.

Аднан живет в получасе езды от Сараево со своей мамой Фатимой, у которой сюрреалистические воспоминания о его рождении.

"Я почувствовала, что что-то не так, потому что вокруг собрались врачи и медсестры, но я не могла понять, что именно происходит", - вспоминает Фатима.

Когда Аднан появился на свет, его встречал тогдашний Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, чтобы провозгласить 6-миллиардным жителем планеты.

"Я так устала тогда, что и не знаю, что чувствовала", - смеется Фатима.

Аднан и его мать просматривают фотоальбомы его детства. На одном из фото перед гигантским тортом сидит крошечный мальчик, а по бокам - мужчины в костюмах и военной форме цвета хаки.

"Пока у других детей были вечеринки по случаю дня рождения, ко мне приходили только политики", - говорит Аднан.

Но были в этом и плюсы. Когда Аднану исполнилось 11 лет, он, будучи 6-миллиардным землянином, получил приглашение встретиться со своим кумиром Криштиану Роналду, который тогда играл в мадридском "Реале".

Тот факт, что за 23 года его жизни на Земле появилось еще два миллиарда человек, кажется ему потрясающим.

"Это действительно много. Я не знаю, как наша прекрасная планета справится. Посмотрим", - говорит Аднан.

Ойши тоже беспокоится об изменении климата и надеется, что появившемуся на свет 8-миллиардному жителю нашей планеты не придется столкнуться со стихийными бедствиями, вызванными экстремальными погодными условиями.