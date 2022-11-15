СМИ сообщают, что российские ракеты взорвались в Польше, около границы с Украиной

15 ноября 2022, 19:03 GMT Обновлено 10 минут назад

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Польское радио и агентство Ассошиэйтед пресс сообщают, что на территории Польши, неподалеку от границы с Украиной, во вторник разорвались две ракеты. По предварительным данным, погибли два человека.

Эти сведения не подтверждены официальными источниками.

Радиостанция Radio ZET сообщает об инциденте, ссылаясь на свои источники, но не указывает, откуда именно прилетели ракеты. Ассошиэйтед пресс пишет со ссылкой на неназванных высокопоставленных сотрудников американской разведки, что ракеты залетели на территорию Польши и были российскими.

Вместе с тем, Пентагон пока не готов подтвердить данные о двух российских ракетах, залетевших на территорию Польши. Представитель американского оборонного ведомства генерал Патрик Райдер заявил на брифинге, что в Пентагоне видели сообщения об инциденте в прессе, но "в данный момент не располагают информацией для подтверждения этих сообщений и продолжают изучать ситуацию".

По данным Radio ZET, ракеты взорвались в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Польские пожарные службы говорят о взрывах на месте, где находится зерносушилка; они также подтверждают сведения о двух погибших.

Gazeta Wyborcza сообщает, что правительство Польши проводит экстренное заседание своего Комитета по безопасности и обороне. Весь кабинет соберется на заседание в 20:00 по Гринвичу.

Данные об инциденте подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. "Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше", - написал Пабрикс в "Твиттере".

Деревня Пшеводув находится примерно в пяти километрах от границы с Львовской областью Украины.

Россия во вторник ведет массированные обстрелы украинских городов; основная их цель - объекты энергетической инфраструктуры. По данным Офиса президента Украины, около 7 млн домохозяйств в Украине после ракетных ударов по системе энергоснабжения остались без электричества.

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