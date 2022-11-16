Падение ракеты в польской деревне Пшеводув. Что известно на данный момент

час назад

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Автор фото, Reuters

Накануне в поселке Пшеводув на востоке Польши возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Ночью власти Польши заявили, что ракета была российского производства. Однако агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников пишет, что ракета, предположительно, была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую. О том, что упавшая ракета вряд ли была выпущена из России, заявил и президент США Джо Байден.

Ракета "российского производства"

Первым о российском происхождении упавшей ракеты заявил МИД Польши. "В 15:40 в деревне Пшеводув [...] упала ракета российского производства (в оригинале - produkcji rosyjskiej), в результате чего были убиты два гражданина Польской Республики. В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в министерство иностранных дел и потребовал немедленных подробных объяснений", - говорилось в заявлении ведомства.

Такое же определение затем использовал президент Польши Анджей Дуда. "Это, вероятнее всего, была ракета российского производства, но расследование еще продолжается", - заявил он журналистам (цитата по Рейтер). При этом Дуда отметил, что пока нет однозначных свидетельств, которые позволили бы определить, кто запустил эту ракету, а также выразил надежду, что это был единичный случай.

По мнению журналиста-расследователя Эрика Толера, ракетами российского производства власти Польши могут называть и ракеты, произведенные во времена СССР.

Проект Ukraine weapons tracker, проанализировав опубликованные в соцсетях фотографии обломков упавшей в Пшеводуве ракеты, считает, что это части двигателя ракеты серии 5В55 разработанной в СССР системы С-300.

Версия об украинской ПВО

Утром в среду агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на трех неназванных американских чиновников, сообщило, что упавшая в Польше ракета, предположительно, была выпущена украинскими ПВО.

По словам собеседников агентства, украинские военные, вероятно, выпустили ее по приближающейся российской ракете во время массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, которая произошла накануне.

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Версию том, что ракета была выпущена из России, ранее подверг сомнению президент США Джо Байден, созвавший на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые участвовали в саммите G20 на Бали.

"С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим", - сказал он по итогам встречи.

Премьер-министр Британии Риши Сунак, выступая на пресс-конференции на Бали, не стал повторять слова Байдена о том, что ракета вряд ли была россиской. Он подчеркнул необходимость сначала установить факты.

О том, что военным НАТО удалось отследить ракету, взорвавшуюся в Польше, со ссылкой на неназванного военного чиновника альянса сообщает телекомпания Си-эн-эн. По ее информации, полет ракеты зафиксировал разведывательный самолет НАТО, выполнявший миссию в воздушном пространстве Польши.

Кем была запущена эта ракета, собеседник Си-эн-эн не уточнил, отметив лишь, что собранные разведданные, в том числе след ракеты, оставленный на радаре, были переданы странам НАТО и Польше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Деревня Пшеводув находится рядом с границей с Украиной

Ракета упала в Польше днем 15 ноября около 15:40 (17:40 по Москве), когда российские военные обстреливали Киев и другие украинские города, в том числе западные. Она попала в зернохранилище, убив двух мирных жителей.

Село Пшеводов, где произошел инцидент, находится в пяти километрах от границы с Украиной.