Украина объявила о продлении "зерновой сделки" на четыре месяца

час назад

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Автор фото, Getty Images

Работа "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена еще на 120 дней, заявили власти Украины. Изначально "зерновая сделка" была заключена до 19 ноября, а в конце октября ее действие приостанавливалось.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, решение о продлении "зерновой сделки" было принято в Стамбуле, гарантами реализации инициативы остались ООН и Турция.

О том, что гуманитарный коридор для вывоза продовольствия будет работать еще четыре месяца, объявил также президент Украины Владимир Зеленский. "Ждем официального анонса от партнеров", - написал он в "Твиттере".

Продление сделки подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Москве эту информацию пока не комментировали.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует "согласие всех сторон" по продлению продовольственной сделки.

Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на год и добавить к ней порт Николаева, и ожидает ответа, сообщил Кубраков.

По его словам, с 1 августа Киев в рамках инициативы по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море экспортировал более 11 млн тонн сельхозпродукции в 38 стран. Это значительная сумма, но недостаточно - "нужно использовать весь экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получил необходимые поставки", отметил он.

"Зерновая сделка"

Украина и Россия договорились о разблокировании экспорта украинского зерна на переговорах в Стамбуле 22 июля. Посредниками в сделке выступали Турция и ООН - Москва и Киев подписывали договоры с ними.

"Зерновое соглашение" спасло от голода 100 млн человек, говорили в ООН.

Срок сделки заканчивался в ноябре, однако в конце октября Россия заявила о приостановке зернового соглашения в одностороннем порядке, обвинив Украину в использовании "зернового коридора" для атаки на российский флот в аннексированном Крыму. В Киеве не брали ответственность за атаку дронами 29 октября, а выход России из сделки называли шантажом.

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При этом, по версии российского МИД, атаку якобы провели "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты". Этих же "британских специалистов" Россия обвинила в организации подрыва газопроводов "Северный поток". В Лондоне назвали эти обвинения "ложью эпического масштаба".

Проход судов по "зерновому коридору" в Черном море после этого продолжился, несмотря на отказ представителя России в совместном координационном центре согласовывать маршрут.

1 ноября состоялись телефонные разговоры как президентов, так и министров обороны России и Турции. Кремль после этого заявил, что условием возвращения в сделку будут "реальные гарантии" Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.