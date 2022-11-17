Украина объявила о продлении "зерновой сделки" на четыре месяца
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Работа "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена еще на 120 дней, заявили власти Украины. Изначально "зерновая сделка" была заключена до 19 ноября, а в конце октября ее действие приостанавливалось.
Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, решение о продлении "зерновой сделки" было принято в Стамбуле, гарантами реализации инициативы остались ООН и Турция.
О том, что гуманитарный коридор для вывоза продовольствия будет работать еще четыре месяца, объявил также президент Украины Владимир Зеленский. "Ждем официального анонса от партнеров", - написал он в "Твиттере".
Продление сделки подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Москве эту информацию пока не комментировали.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует "согласие всех сторон" по продлению продовольственной сделки.
Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на год и добавить к ней порт Николаева, и ожидает ответа, сообщил Кубраков.
По его словам, с 1 августа Киев в рамках инициативы по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море экспортировал более 11 млн тонн сельхозпродукции в 38 стран. Это значительная сумма, но недостаточно - "нужно использовать весь экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получил необходимые поставки", отметил он.
"Зерновая сделка"
Украина и Россия договорились о разблокировании экспорта украинского зерна на переговорах в Стамбуле 22 июля. Посредниками в сделке выступали Турция и ООН - Москва и Киев подписывали договоры с ними.
"Зерновое соглашение" спасло от голода 100 млн человек, говорили в ООН.
Срок сделки заканчивался в ноябре, однако в конце октября Россия заявила о приостановке зернового соглашения в одностороннем порядке, обвинив Украину в использовании "зернового коридора" для атаки на российский флот в аннексированном Крыму. В Киеве не брали ответственность за атаку дронами 29 октября, а выход России из сделки называли шантажом.
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При этом, по версии российского МИД, атаку якобы провели "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты". Этих же "британских специалистов" Россия обвинила в организации подрыва газопроводов "Северный поток". В Лондоне назвали эти обвинения "ложью эпического масштаба".
Проход судов по "зерновому коридору" в Черном море после этого продолжился, несмотря на отказ представителя России в совместном координационном центре согласовывать маршрут.
1 ноября состоялись телефонные разговоры как президентов, так и министров обороны России и Турции. Кремль после этого заявил, что условием возвращения в сделку будут "реальные гарантии" Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.
На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что такие гарантии получены, и Москва возобновляет участие в "зерновой сделке". При этом Россия оставляет за собой право выйти из нее в случае "нарушения Украиной своих обязательств", подчеркивал он.
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