Трампу будет в шесть раз сложнее снова стать президентом. И вот почему

Энтони Цуркер

Политический обозреватель Би-би-си, Вашингтон

34 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Далекий 2015-й...Трамп спускается по эскалатору, чтобы объявить миру о своем желании стать президентом

Дональд Трамп объявил о своей третьей попытке баллотироваться в президенты - чрезвычайно редкий случай, когда бывшие американские лидеры пытаются вновь занять главное кресло в Белом Доме после проигрыша на выборах.

Его часовая с лишним речь представляла собой смесь бахвальства своими достижениями на посту президента и нападок на Джо Байдена за первые два года его президентства.

Сильные стороны Трампа были налицо: непревзойденное чутье по поводу вопросов, волнующих рядовых консерваторов - как, например, иммиграция и преступность, непредсказуемый и провокационный стиль, который обеспечит ему место в новостях и отберет внимание у конкурентов.

У него есть база лояльных сторонников, и он может мотивировать обычно неактивных американцев голосовать. А после четырех лет пребывания у власти многие из этих сторонников занимают руководящие должности в Республиканской партии.

Однако речь также высветила и главные слабости Трампа.

Он умолчал о трудностях и ошибках во время пандемии и совершенно игнорировал месяцы своего отрицания результатов выборов, которые в итоге вылились в нападение толпы его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Он попытался защитить слабые результаты Республиканской партии на недавних промежуточных выборах и оправдать свою поддержку проигравших кандидатов, что вызвало растущую критику внутри партии.

Трамп объявил своей задачей не просто стать "обычным кандидатом", но возглавить движение миллионов человек - его движение, его людей и его кампании.

Это движение позволило ему стать президентом шесть лет назад, но есть основания полагать, что на этот раз его заявка на Белый дом столкнется с более серьезными трудностями. И вот почему.

1. Кандидат с "багажом"

Восемь лет назад Трамп выдвигался с чистого листа, без опыта в политике, что позволило избирателям проецировать на него свои надежды и чаяния. Он мог раздавать большие обещания, не опасаясь критики за свои прошлые промахи.

Теперь все изменилось. Вместе с некоторыми значимыми достижениями за время своего президентства - как снижение налогов и реформа системы уголовного правосудия - за Трампом числятся и довольно серьезные неудачи.

Республиканцы припомнят ему неспособность отменить реформу здравоохранения демократов и невыполненные обещания выделить деньги на инфраструктуру. Плюс его политика в период пандемии коронавируса открывает его для атак сразу по нескольким фронтам.

Демократы уже давно критикуют действия Трампа в тот период как недостаточно жесткие, а некоторые правые считают, что он зашел слишком далеко с правительственными мерами по минимизации последствий пандемии.

2. Тень 6 января

Трамп не может просто выехать на своем опыте президентства, ему придется оправдываться за свои действия по окончании этого срока и свою роль в нападении на Капитолий 6 января 2021 года.

Кадры сторонников Трампа, размахивающих его портретами посреди клубов слезоточивого газа, когда они ворвались в Капитолий и временно приостановили мирную передачу власти, просто так не забудутся.

Нынешние промежуточные выборы показали, что события того дня - а также слова и действия Трампа, которые несколько недель к этому вели - все еще могут повлиять на мнение избирателей.

Многие республиканцы, решительно поддержавшие отказ Трампа признать результаты выборов в 2020 году, на промежуточных выборах проиграли. И довольно большая часть из них проиграла другим республиканцам, которые в отрицании итогов выборов замечены не были.

3. Судебная головомойка

Похоже, одна из причин, по которой Трамп так стремится застолбить за собой место кандидата в президенты, - многочисленные уголовные и гражданские обвинения, которые в случае участия в выборах он мог бы представить общественности как политическую вендетту.

Может, это и сработает для пиара, но с точки зрения закона угроза вполне реальна.

В настоящий момент Трамп отбивается от обвинений по уголовному делу о фальсификации выборов в Джорджии, гражданскому иску о мошенничестве, направленному против его бизнес-империи в Нью-Йорке, иску о клевете, связанному с обвинением в сексуальном насилии, а также двух федеральных расследований: роли экс-президента в нападении на Капитолий и его обращение с секретными материалами после переезда из Белого дома.

Любое из этих расследований может привести к полномасштабным судебным процессам, которые будут доминировать в заголовках и, по крайней мере временно, сорвут предвыборные планы Трампа.

В лучшем случае, он потратит уйму денег и времени на эти разбирательства, в худшем - получит крупные штрафы или тюремный срок.

4. Более сильный противник

Когда республиканцы выбирали своего кандидата восемь лет назад, конкурентом Трампа был фаворит консерваторов, губернатор флориды Джеб Буш. Который, правда, оказался бумажным тигром.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп и Десантис делили сцену и пожимали руки

Массивной избирательной кампании и знаменитой фамилии оказалось недостаточно. Он не попал в ожидания республиканцев в части иммиграции и образования, а имя Буша не имело такой силы внутри партии, как когда-то.

Если Трамп будет номинироваться в кандидаты на выборы-2024, ему, возможно, снова придется схлестнуться с губернатором Флориды. Только теперь это Рон Десантис, который только что выиграл промежуточные выборы с ошеломляющим отрывом, что говорит о его хорошем контакте с базовым электоратом и его нуждами.

И хотя ему еще предстоит пройти испытания на общенациональной арене, его политическая звезда явно восходит.

Пока неясно, будет ли Десантис выдвигать свою кандидатуру, или кто-то другой присоединится к гонке среди республиканцев.

Для тех партийцев, кто не хочет давать Трампу второй шанс, губернатор Флориды может стать компромиссным кандидатом.

В этом случае у республиканских избирателей будет своего рода простой выбор "да" или "нет", который повысит их шансы остановить Трампа еще до того, как тот будет номинирован в кандидаты.

5. Беда с популярностью

Накануне объявления Трампа о желании баллотироваться группа республиканцев опубликовала результаты опросов в Айове и Нью-Гемпшире, где Трамп проигрывал Десантису двузначное количество голосов.

Эти штаты одними из первых начинают голосование в процессе выбора кандидата от республиканцев.

Десантис также выиграл 26 голосов республиканцев во Флориде и 20 - в Джорджии, где в декабре будут выбирать сенатора от штата.

Во всех этих штатах показатели Трампа были значительно ниже, чем в предыдущих опросах.

А опросы на промежуточных выборах показали, что Трамп попросту не очень-то популярен, в том числе в ключевых штатах, в которых ему необходимо победить, чтобы обеспечить себе пост президента на всеобщих выборах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кандидат от республиканцев на промежуточных выборах Кэри Лейк обнимает бывшего президента США Дональда Трампа на митинге

В Нью-Гэмпшире только 30% избирателей заявили, что хотят, чтобы Трамп снова баллотировался на пост президента. Во Флориде - 33%.

В 2015 году Трампу удалось преодолеть негативное отношение к своей кандидатуре, однако после восьми лет на национальной политической арене вряд ли ему удастся изменить мнение людей снова.

6. Часики тикают

Если Трамп станет президентом, к моменту принесения присяги ему будет 78 лет. Байден вступил в должность в том же возрасте, и Трамп станет вторым самым старым президентом в истории США.

На разных людей время влияет по-разному, но возраст сказывается неизбежно.

Не факт, что Трамп выдержит жесткую гонку, чтобы стать кандидатом от республиканцев, особенно в тех условиях, в которых он окажется сейчас - с гораздо более молодыми соперниками.