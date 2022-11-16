"Золотой гол" Диего Марадоны. Мяч, которого коснулась "рука Бога" на ЧМ 1986 года, продан за 2,4 млн долларов

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мяч, которым сборные Англии и Аргентины играли в четвертьфинале ЧМ-1986

Футбольный мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил два гола гол в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в матче против Англии, продан на аукционе за 2 млн фунтов (2,4 млн долларов).

Первый гол, забитый в матче между сборными Англии и Аргентины, стал одним из самых знаменитых в истории. На 52-й минуте, при счете 0:0, находясь в штрафной соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота. Позже он сказал, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти - рукой Бога".

Еще через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как "гол столетия". Он получил мяч на своей половине поля и начал движение к воротам соперников, обводя одного игрока за другим. Пройдя пятерых футболистов английской сборной, он обвел вратаря и забил гол. В результате англичане проиграли со счетом 1:2.

Британский аукционный дом Graham Budd продавал мяч, который находился на поле в течение всего этого матча, таким образом его новый обладатель смог в определенной степени приобщиться сразу к двум знаменитым голам Марадоны. Имя покупателя не называется.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тот четвертьфинальный поединок вошел в историю футбола, благодаря двум голам Марадоны - в том числе и знаменитой "руке Бога"

После матча мяч попал в собственность к тунисскому рефери Али Бин Нассеру, который судил матч - и принял окончательное решение, что "подправленный" кулаком мяч залетел в ворота по правилам.

Свое решение Нассер объяснил так: "Произошедшее я как следует не видел. Передо мной находились два игрока - [вратарь сборной Англии Питер] Шилтон и Марадона. Согласно рекомендациям ФИФА, сделанным до чемпионата, я посмотрел на бокового судью, чтобы подтвердить, был ли гол забит по правилам. Судья побежал к средней линии, показав таким образом, что гол был действительно забит".

Теперь Бин Нассер продал знаменитый мяч. Перед аукционом рефери выразил надежду, что новый владелец выставит его на всеобщее обозрение.

В мае этого года футболка, в которой Марадона играл во время четвертьфинала со сборной Англии, ушла с аукциона за 9,3 млн долларов. Таким образом был поставлен новый рекорд продаж спортивных реликвий на аукционах.

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