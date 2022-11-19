Основательнице Theranos Элизабет Холмс дали 11 лет тюрьмы за обман инвесторов

час назад

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Автор фото, Getty Images

Основательница компании Theranos Элизабет Холмс должна провести в тюрьме как минимум 11 лет по обвинениям в мошенничестве и обмане инвесторов - такой приговор вынес в пятницу вечером федеральный суд Калифорнии.

В начале 2010-х Холмс называли "новым Стивом Джобсом", восемь лет назад она стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире.

Theranos на протяжении многих лет разрабатывала универсальный прибор, который, как уверяли авторы, должен был по одной капле крови диагностировать сотни различных заболеваний, включая рак и диабет. Однако, как установил суд, это устройство оказалось пустышкой, а глава компании осознанно вводила в заблуждение инвесторов проекта.

В январе после трехмесячного судебного разбирательства присяжные признали Элизабет Холмс виновной по четырем из 11 пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества против инвесторов, обман общественности и мошенничество с использованием электронных средств. Прокуратура требовала для нее 15 лет заключения и 800 млн долларов компенсации пострадавшим.

Сама Холмс признала изъяны в разработках Theranos, но настаивала, что никогда никого не вводила в заблуждение умышленно. Защита просила суд ограничиться 18 месяцами домашнего ареста. Более 130 друзей, родственников и бывших сотрудников Theranos обратились к судье с просьбой о смягчении приговора.

Перед оглашением приговора 38-летняя Холмс выступила с речью, в которой со слезами на глазах извинилась перед инвесторами и пациентами.

"Я опустошена своими неудачами. Я чувствовала глубокую боль из-за того, что подвела людей", - сказала она. - Я сожалею о своих неудачах каждой клеточкой своего тела".

"Неудача - это нормально. Но неудача из-за мошенничества - это не нормально", - ответил ей судья Эдвард Давила и назвал ее случай поучительной историей для других руководителей Кремниевой долины.

Отбывать наказание Холмс должна будет с 27 апреля. У нее есть годовалый сын, а в настоящее время она беременна вторым ребенком. Ожидается, что ее защита подаст апелляцию на приговор.

Ее партнера по бизнесу Рамеша Балвани судили отдельно и так же признали виновным в мошенничестве, приговор ему будет вынесен в следующем месяце.

"Айпод в медицине"

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Theramos считался одним из топовых проектов Кремниевой долины последних десятилетий. На пике популярности компания оценивалась в 9 млрд долларов. Элизабет Холмс и руководство Theramos обещали революцию в мире медицины и в индустрии здравоохранения.

Разрабатываемый прибор под названием "Эдисон" должен был по одной капле крови из пальца диагностировать многие опасные заболевания раньше врачей. Холмс называла его "айподом в медицине" и утверждала, что этот аппарат вскоре появится в каждом доме.

Среди инвесторов Theranos были самые известные политики и бизнесмены США - экс-президент Билл Клинтон, министр образования при администрации Трампа Бетси Девос, медиамагнат Руперт Мердок, технологический магнат Ларри Эллисон и многие другие. В совет директоров компании входили бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Интерес к Theranos проявлял и Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

В общей сложности Элизабет Холмс удалось привлечь для развития своего стартапа более 900 млн долларов. Свой бизнес она основала еще подростком, вскоре после того, как прервала обучение в престижном Стэнфордском университете на факультете химической инженерии.

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"Дурная кровь"

В 2015 году журналист издания Wall Street Journal Джон Каррейра выпустил серию разоблачительных статей о деятельности Theranos.

В частности, его внимание привлекла крайняя закрытость компании, он вел свое расследование на протяжении нескольких лет и в результате сумел доказать, что разрабатываемая в Theranos технология - обман.

На условиях строжайшей конспирации он встречался с рядом сотрудников фирмы, некоторые из них к тому времени уже покинули свои должности. По словам Каррейры, все они были запуганы.

Из их рассказов сложилась картина ужасающей обстановки, при которой людей буквально принуждали к подлогу, угрожая увольнениями на условиях, означавших разорение.