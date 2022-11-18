Суд в Екатеринбурге отменил приговор охраннику, подрисовавшему глаза на картине ученицы Малевича

23 минуты назад

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Автор фото, The Art Newspaper Russia Подпись к фото, Так выглядела испорченная картина - но ее уже отреставрировали

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отменил приговор бывшему охраннику "Ельцин-центра" Александру Васильеву, который пририсовал шариковой ручкой глаза абстрактным фигурам на картине "Три фигуры" ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Картину уже восстановили.

В конце августа мировой суд в Екатеринбурге признал его виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (порча имущества в общественном месте) и назначил ему в качестве наказания 180 часов обязательных работ, а также принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Теперь суд оправдал "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", решив, что у охранника не было умысла совершить акт вандализма. Сам Васильев рассказывал, что подрисовать глаза на картине его подговорили подростки-посетители. Принудительное лечение у врача-психиатра судья также отменил.

Картина была испорчена 7 декабря 2021 года на выставке в екатеринбургском "Ельцин-центре".

"Наивен, как ребенок"

Васильев - ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне. В 1995 году он закончил службу, получив контузию, сейчас у него третья группа инвалидности. Инцидент произошел в его первый рабочий день в "Ельцин-центре", куда ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации.

"Смотрю: стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!" - рассказал Александр Васильев изданию E1.ru.

Из-за контузии мужчина иногда "наивен, как ребенок", хотя "в быту абсолютно нормальный человек", рассказывала жена подсудимого.

Сразу же после инцидента охранника уволили. В мировом суде была представлена видеозапись произошедшего, снятая камерой наблюдения. Детей, на которых ссылался бывший охранник, на ней не было видно.

"Как таковой порчи не было"

Адвокат подсудимого Алексей Бушмаков сказал Интерфаксу, что защита после решения первого суда ходатайствовала в апелляционной инстанции о смягчении наказания, а не отмене.

"Он признавал, что действительно нанес эти круги, но как таковой порчи не было причинено картине, какого-то обезображивания. Поэтому состава преступления не было. Мы, конечно, просили о смягчении наказания, но фактически я говорил в суде, что состава преступления нет, с чем суд и согласился", - сказал адвокат.

Третьяковская галерея имеет право обжаловать данное решение, уточнил защитник.

Картину, принадлежащую Третьяковке, оценивают примерно в 74 млн рублей. Ее полностью восстановили, ущерб превысил 250 тысяч рублей, уточняет Интерфакс. Васильев не только принес извинения Третьяковской галерее, но и пожертвовал в фонд ее поддержки деньги, но немного - 5 тысяч рублей.

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