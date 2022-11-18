В Москве зарезали девушку. Она жаловалась полиции на преследования знакомого

41 минуту назад

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Автор фото, t.me/moscowproc

В Москве утром в пятницу обнаружили убитую девушку с ножевыми ранениями. Накануне она звонила в полицию и рассказывала, что ее преследуют.

Тело 29-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, сообщили в полиции в пятницу утром.

Представитель МВД России Ирина Волк позже заявила, что в Тамбовской области задержан мужчина, подозреваемый в этом убийстве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на выступление Волк, убитая накануне девушка обращалась в полицию с жалобой на преследующего ее знакомого, из-за которого она боится выходить на улицу. Силовики приехали к ней на работу, в продовольственный магазин, и опросили.

Последовали ли за этим какие-то меры, представитель МВД не уточнила.

Задержанный 25-летний подозреваемый в убийстве в ближайшее время будет доставлен к следователю на допрос, сообщила журналистам представитель СК РФ Юлия Иванова. Предварительно, девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания, утверждает она.

Источник РИА Новости ранее сообщил, что убитая работала в продуктовом магазине. "Девушка работала в Бирюлево в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно, ее знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли", - пояснял он.

По словам другого источника, девушка жаловалась, что ее "преследует знакомый, "душил ее", она боялась выходить с работы".

Погибшая жаловалась на угрозы со стороны своего молодого человека, с которым приняла решение расстаться, утверждает анонимный источник "Комсомольской правды". Она писала заявление в полицию, пишет газета, ссылаясь на подругу убитой.

"Реально ли было заявление и какие меры были по нему приняты - сейчас эти сведения уточняются у коллег из МВД", - говорится в статье "КП".

По данным издания, погибшая - уроженка Мариуполя. Из Украины в Москву она переехала "пару лет назад".

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