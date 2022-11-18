Россия подтвердила обсуждение с США возможного обмена Виктора Бута

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктор Бут отбывает 25-летний срок в США

В Москве надеются, что перспектива обмена заключенными между Россией и США укрепляется, осужденный за торговлю оружием Виктор Бут есть в потенциальном списке на обмен, сказал журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Впервые официальные лица США или России публично заявили, что именно Бут может стать частью обмена. США ранее официально заявляли, что готовы организовать обмен заключенными, чтобы освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Баскетболистка, игравшая за уральский клуб УГМК, была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале, незадолго до начала войны с Украиной. У нее обнаружили картриджи, содержавшие медицинскую марихуану.

Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков. В суде она заявляла, что взяла эти предметы с собой по ошибке и не имела умысла нарушать российские законы. Химкинский суд Московской области 4 августа приговорил ее к девяти годам колонии. Мособлсуд не стал смягчать приговор. Накануне, 19 ноября, стало известно, что спортсменку доставили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

В российских колониях содержатся как минимум два гражданина США, переговоры об обмене которых, по данным СМИ, ведут Россия и Соединенные Штаты. Это Грайнер и бывший морской пехотинец Пол Уилан, приговоренный к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце июля говорил, что США готовы обсуждать с Россией вопрос обмена Грайнер и Уилана. Американские СМИ при этом уточняли со ссылкой на свои источники, что обсуждается обмен на Бута. Российские власти при этом критиковали Вашингтон за то, что он придает гласности процесс переговоров.

"Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу, для этого предназначенному", - заявил в пятницу журналистам замглавы МИД России Рябков.

"Пока к общему знаменателю не пришли, но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат мы, безусловно, рассчитываем", - сообщил он.

Бут, бывший офицер советских ВВС, был экстрадирован из Таиланда в США в 2010 году после операции Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Он один из самых известных торговцев оружием в мире, история его жизни легла в основу голливудского фильма.

Бут получил 25 года тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США, доставке зенитных ракет и пособничестве террористической организации. Сам он утверждал, что был просто предпринимателем с законным международным транспортным бизнесом, ошибочно обвиненным в попытках вооружить южноамериканских повстанцев.

Телекомпания Си-эн-эн сообщала в июле, что Вашингтон предлагает обменять баскетболистку Грайнер и Уилана на осужденного в США Бута. В МИД России тогда заявили, что "вопросы взаимного обмена" ведутся "компетентными ведомствами", но "конкретный результат пока не достигнут".

Представитель министерства Мария Захарова при этом не назвала конкретные имена заключенных, как сейчас это сделал замминистра Рябков, а представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что договоренностей по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Последний обмен заключенными между США и Россией произошел в конце апреля этого года. Тогда российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет тюрьмы, обменяли на американца Тревора Рида, который получил в России девять лет колонии за драку с полицейскими. Обмен состоялся 27 апреля "в результате длительного переговорного процесса", заявлял МИД России.

Защита Бута использовала все юридические механизмы в США для его освобождения, в настоящий момент выходом для россиянина остаются либо обмен, либо выдача в Россию для отбытия наказания, говорила журналистам в ноябре его жена Алла Бут.

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