Третий месяц волнений в Иране: протестующих начали осуждать на казнь. Смертных приговоров уже пять

21 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

В попытке хоть как-то обуздать массовые акции протеста, не утихающие в Иране вот уже больше двух месяцев, власти страны приговорили сразу нескольких участников демонстраций к высшей мере наказания, смертной казни.

Только за последние два дня в столкновениях с иранской полицией погибли по меньшей мере семь участников протестных акций, сообщают активисты и представители иранских властей. Это если не считать еще шестерых погибших, убитых в среду вечером в юго-западной провинции Хузестан неизвестными боевиками, открывшими стрельбу по толпе протестующих, которую сдерживала полиция.

В общей же сложности за два месяца массовых демонстраций в Иране в столкновениях с полицией и отрядами басиджей (полувоенным ополчением) было убито уже несколько сотен протестующих.

Иранские власти надеются, что показательные казни нескольких участников протестных выступлений поубавят у их соратников желание идти на конфликт с государственной машиной.

Начало массовым демонстрациям протеста в Иране положила гибель Махсы Амини - 22-летней иранки курдского происхождения. 16 сентября она была задержана полицией нравов, которая отслеживает соблюдение в Исламской Республике строгого мусульманского дресс-кода, - и вскоре умерла в полицейском фургоне, при не до конца выясненных обстоятельствах.

Сотни погибших протестующих

Пользователи "Инстаграма" и других соцсетей активно делятся друг с другом шокирующей новостью о том, что смертный приговор якобы вынесен почти 15 тысячам иранских демонстрантов.

Особенно широкому распространению этой информации способствуют публикации известных людей с большим количеством подписчиков. В частности, новостью об этом поделился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, актриса Софи Тернер (исполнительницы роли Сансы в сериале "Игра престолов") и некоторые другие.

"Это один из крупнейших гуманитарных кризисов в истории человечества, - возмущалась актриса. - Где публикации в СМИ на эту тему?! Почему этой новости нет на обложке ваших журналов? В заголовках газет?" Позже пост Тернер был удален - как и публикация канадского премьера.

Как выяснила "Аль-Джазира", первоисточником некорректной информации стал журнал Newsweek, редакция которого "записала в смертники" всех демонстрантов, задержанных за два месяца протестных акций. Их общее число, согласно подсчетам правозащитников, составляет как раз около 15 тысяч человек.

В столкновениях с иранской полицией и отрядами басиджей (полувоенным ополчением) за то же время погибли (по данным тех же правозащитников) в общей сложности 344 участника протестных акций (в том числе 26 женщин и 43 ребенка).

Что же касается реально вынесенных демонстрантам приговоров, на данный момент наблюдателям известно лишь о пяти приговоренных подобных случаях (причем все пять решений могут быть обжалованы).