Нэнси Пелоси уходит с поста спикера Палаты представителей в Конгрессе США

час назад

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Автор фото, Getty Images

Нэнси Пелоси, возглавлявшая демократов в Палате представителей США почти два десятилетия, объявила, что уходит со своей должности.

82-летняя Пелоси является самым влиятельным демократом в Конгрессе и первой женщиной, занявшей пост спикера Палаты представителей.

Она продолжит представлять свой калифорнийский округ в нижней палате Конгресса.

Ее уход связан с тем, что республиканцы, по прогнозам, вернут себе контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов.

Республиканец Кевин Маккарти выдвинул кандидатуру партии на пост спикера нового Конгресса и, вероятно, сменит Пелоси на посту спикера.

"Никогда бы не подумала, что пройду путь от домохозяйки до спикера Палаты представителей", — призналась Пелоси в своем заявлении.

"Я не буду добиваться переизбрания в лидеры Демократической партии на следующем конгрессе. Настал час, когда новое поколение возглавит фракцию демократов", — сказала она.

Пелоси будет выступать в качестве спикера до января, когда к власти придет новый Конгресс, и останется в нем до января 2025 года.

Ожидается, что конгрессмен от Нью-Йорка Хаким Джеффрис займет высший руководящий пост демократов в Палате представителей, что сделает его первым чернокожим лидером меньшинства в истории США.

Спикер Палаты представителей — это должность в Конгрессе, указанная в Конституции США. После вице-президента он является следующим в очереди на пост президента.

Спикер, его заместители и председатели комитетов определяют, какие законопроекты будут рассматриваться и голосоваться. Они устанавливают повестку дня и определяют правила, регулирующие дебаты.

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Первая женщина, возглавившая крупную партию в Конгрессе США, Нэнси Пелоси войдет в историю как один из самых эффективных лидеров в Палате представителей — бесценный актив для демократов и грозный противник для республиканцев, пишет корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер.

Ее законодательная проницательность, ее способность, когда необходимо, объединить партию, а также ее инстинкт политического игрока сделали Нэнси Пелоси серьезной силой на Капитолийском холме, заключает наш корреспондент.

Нэнси Пелоси впервые заняла место в Конгрессе в 1987 году.

Пелоси стала лидером меньшинства в 2003 году — этот пост принадлежит лидеру оппозиции в Палате представителей.

В 2006 году демократы впервые за более чем десятилетие взяли под свой контроль Палату представителей, и она стала первой женщиной, возглавившей крупную партию в Конгрессе.