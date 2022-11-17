Нарушители или заложники? Военные Мьянмы амнистировали почти 6000 политзаключенных
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Военное руководство Мьянмы объявило амнистию по случаю национального праздника и освободило около 6 тысяч политзаключенных, включая бывшего посла Британии и советников Аун Сан Су Чжи. Теневое правительство в изгнании предостерегает от излишних надежд на изменения в стране.
Среди освобожденных - бывший посол Британии в Мьянме Вики Боуман и ее муж, бирманский художник Хтейн Лин, 26-летний японский режиссер-документалист Тору Кубота и австралийский ученый Шон Тернелл, который работал советником Аун Сан Су Чжи по экономическим вопросам.
Сама бывший лидер Мьянмы и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи остается в тюрьме. В октябре этого года суд добавил ей срок наказания по обвинениям в коррупции, и ее общий тюремный срок теперь составляет 26 лет.
В Мьянме правит военная хунта, которая пришла к власти в результате переворота в феврале 2021 года, положив конец десятилетию демократических реформ.
По данным Ассоциации помощи политзаключенным Бирмы, к октябрю 2022 за решеткой по политическим мотивам в стране содержались 12 623 человека.
Массовая амнистия объявлена в Мьянме накануне саммита АТЭС, который открывается в Таиланде в пятницу. Как ожидается, на саммите будет обсуждаться в том числе ситуация в Мьянме.
"Мир не должен обманываться"
Правительство национального единства - правительство Мьянмы в изгнании - заявило, что радо амнистии, однако мир не должен обманываться по поводу режима в целом.
"Такая тактика захвата заложников со стороны хунты не должна вводить в заблуждение международное сообщество и позволять думать, что режим сменил свой окрас", - заявила министр правительства в изгнании и его официальный представитель Хтин Линн Аунг.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Правительство национального единства - это альянс нескольких групп противников переворота, в который входят и члены свергнутой партии Аун Сан Су Чжи. Правительство в изгнании организовало обучение и формирование ополченцев, называемых "Народными силами обороны" и совершивших несколько нападений на силы хунты в нескольких регионах страны.
Почти ровно год назад, в октябре 2021, хунта также объявила амнистию. Под нее подпали 5636 человек, арестованных за участие в протестах против переворота. Глава хунты генерал Мин Аун Хлайн тогда даже заявил, что захватившие власть военные собираются вести страну к демократии.
Заявление генерала прозвучало после того, как члены АСЕАН решили не приглашать его на очередной саммит организации в конце октября 2021 года, зато пригласили вместо него представителей оппозиции.
С тех пор Аун сан Су Чжи добавили тюремный срок, а летом этого года вооруженные силы Мьянмы казнили четверых демократических активистов. Это стало первым применением смертной казни в стране с 1980-х годов.
Попавшие под амнистию
Австралийца Шона Тернелла, бывшего советника Аун Сан Су Чжи, задержали вскоре после переворота в 2021 году. В сентябре этого года его приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.
"Мы приветствуем сообщения о профессоре Шоне Тернелле, - написала в Twitter министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. - Профессор Тернелл остается нашим приоритетом. Поэтому на данном этапе мы не будем давать дальнейших комментариев".
Вики Боуман была послом Великобритании в Мьянме с 2002 по 2006 год, она замужем за Хтейном Линем, бирманским художником и бывшим политическим заключенным.
На момент ареста Боуман руководила Центром ответственного бизнеса в Янгоне. Ее вместе с мужем арестовали в августе этого года за нарушение визовых правил.
В заявлении военных говорилось, что Боуман нарушила закон, не уведомив власти о своем переезде на новый адрес. Ее мужа арестовали за то, что он способствовал переезду. По этим обвинениям пара могла получить до пяти лет тюрьмы.
Боуман с мужем арестовали после того, как Великобритания объявила о новых санкциях против военных властей Мьянмы.
Другая известная фигура из списка попавших под амнистию - молодой японский документалист Тору Кубота. В начале октября этого года был приговорен к десяти годам заключения.
Его задержали в июле на антиправительственном митинге, позже обвинили в подстрекательстве к мятежу и нарушении закона об электронных коммуникациях, а также в нарушении иммиграционного законодательства.
По сообщению японского информационного агентства Киодо, хунта Мьянмы утверждает, что Кубота въехал в Мьянму из соседнего Таиланда по туристической визе, и что он участвовал в антиправительственных демонстрациях в 2021 году.
Тору Кубота также делал журналистские материалы о меньшинстве рохинджа в Мьянме.
Правительство Японии сообщает, что, по его данным, Кубота здоров и вернется домой уже в пятницу.
"Мы будем и впредь требовать от Мьянмы принятия конкретных и адекватных действий по восстановлению демократического общества", - заявил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
По данным ЮНЕСКО, всего в Мьянме после военного переворота за решеткой были брошены 170 журналистов. 70 из них все еще остаются в тюрьмах.
Ассоциация помощи политзаключенным (AAPP), которая документирует репрессии в Мьянме, заявила, что, освобождая иностранцев, хунта пытается ослабить давление международного сообщества.
"Политзаключенных снова используют в качестве предмета торга, разменной монеты", - говорится в заявлении ААРР.
Фил Робертсон, заместитель директора Human Rights Watch по Азии, заявил, что людей нельзя сажать в тюрьму за выражение политических взглядов.
"Хочется надеяться, что эта амнистия будет не разовым событием, а началом процесса освобождения всех политзаключенных", - заявил Робертсон.
Представитель регионального отделения Amnesty International заявил: "Тысячи людей, заключенных в тюрьму после переворота в Мьянме, не сделали ничего плохого и вообще не должны были оказаться в тюрьме".
По данным ААРР, в ходе столкновений и репрессий после военного переворота в Мьянме были убиты более 2300 мирных граждан.