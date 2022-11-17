Нарушители или заложники? Военные Мьянмы амнистировали почти 6000 политзаключенных

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Родственники встречают автобусы с заключенными, отпущенными по амнистии, у тюрьмы Инсейн в Янгоне

Военное руководство Мьянмы объявило амнистию по случаю национального праздника и освободило около 6 тысяч политзаключенных, включая бывшего посла Британии и советников Аун Сан Су Чжи. Теневое правительство в изгнании предостерегает от излишних надежд на изменения в стране.

Среди освобожденных - бывший посол Британии в Мьянме Вики Боуман и ее муж, бирманский художник Хтейн Лин, 26-летний японский режиссер-документалист Тору Кубота и австралийский ученый Шон Тернелл, который работал советником Аун Сан Су Чжи по экономическим вопросам.

Сама бывший лидер Мьянмы и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи остается в тюрьме. В октябре этого года суд добавил ей срок наказания по обвинениям в коррупции, и ее общий тюремный срок теперь составляет 26 лет.

В Мьянме правит военная хунта, которая пришла к власти в результате переворота в феврале 2021 года, положив конец десятилетию демократических реформ.

По данным Ассоциации помощи политзаключенным Бирмы, к октябрю 2022 за решеткой по политическим мотивам в стране содержались 12 623 человека.

Массовая амнистия объявлена в Мьянме накануне саммита АТЭС, который открывается в Таиланде в пятницу. Как ожидается, на саммите будет обсуждаться в том числе ситуация в Мьянме.

"Мир не должен обманываться"

Правительство национального единства - правительство Мьянмы в изгнании - заявило, что радо амнистии, однако мир не должен обманываться по поводу режима в целом.

"Такая тактика захвата заложников со стороны хунты не должна вводить в заблуждение международное сообщество и позволять думать, что режим сменил свой окрас", - заявила министр правительства в изгнании и его официальный представитель Хтин Линн Аунг.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После путча в феврале 2021 года были арестованы тысячи протестующих

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Правительство национального единства - это альянс нескольких групп противников переворота, в который входят и члены свергнутой партии Аун Сан Су Чжи. Правительство в изгнании организовало обучение и формирование ополченцев, называемых "Народными силами обороны" и совершивших несколько нападений на силы хунты в нескольких регионах страны.

Почти ровно год назад, в октябре 2021, хунта также объявила амнистию. Под нее подпали 5636 человек, арестованных за участие в протестах против переворота. Глава хунты генерал Мин Аун Хлайн тогда даже заявил, что захватившие власть военные собираются вести страну к демократии.

Заявление генерала прозвучало после того, как члены АСЕАН решили не приглашать его на очередной саммит организации в конце октября 2021 года, зато пригласили вместо него представителей оппозиции.

С тех пор Аун сан Су Чжи добавили тюремный срок, а летом этого года вооруженные силы Мьянмы казнили четверых демократических активистов. Это стало первым применением смертной казни в стране с 1980-х годов.

Попавшие под амнистию

Австралийца Шона Тернелла, бывшего советника Аун Сан Су Чжи, задержали вскоре после переворота в 2021 году. В сентябре этого года его приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.

"Мы приветствуем сообщения о профессоре Шоне Тернелле, - написала в Twitter министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. - Профессор Тернелл остается нашим приоритетом. Поэтому на данном этапе мы не будем давать дальнейших комментариев".

Вики Боуман была послом Великобритании в Мьянме с 2002 по 2006 год, она замужем за Хтейном Линем, бирманским художником и бывшим политическим заключенным.

Автор фото, Institute for Human Rights and Business Подпись к фото, Бывший британский посол Вики Боуман возглавляла центр, который следил за соблюдением прав человека в местных компаниях

На момент ареста Боуман руководила Центром ответственного бизнеса в Янгоне. Ее вместе с мужем арестовали в августе этого года за нарушение визовых правил.

В заявлении военных говорилось, что Боуман нарушила закон, не уведомив власти о своем переезде на новый адрес. Ее мужа арестовали за то, что он способствовал переезду. По этим обвинениям пара могла получить до пяти лет тюрьмы.

Боуман с мужем арестовали после того, как Великобритания объявила о новых санкциях против военных властей Мьянмы.

Другая известная фигура из списка попавших под амнистию - молодой японский документалист Тору Кубота. В начале октября этого года был приговорен к десяти годам заключения.

Его задержали в июле на антиправительственном митинге, позже обвинили в подстрекательстве к мятежу и нарушении закона об электронных коммуникациях, а также в нарушении иммиграционного законодательства.

По сообщению японского информационного агентства Киодо, хунта Мьянмы утверждает, что Кубота въехал в Мьянму из соседнего Таиланда по туристической визе, и что он участвовал в антиправительственных демонстрациях в 2021 году.

Тору Кубота также делал журналистские материалы о меньшинстве рохинджа в Мьянме.

Правительство Японии сообщает, что, по его данным, Кубота здоров и вернется домой уже в пятницу.

"Мы будем и впредь требовать от Мьянмы принятия конкретных и адекватных действий по восстановлению демократического общества", - заявил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По данным ЮНЕСКО, всего в Мьянме после военного переворота за решеткой были брошены 170 журналистов. 70 из них все еще остаются в тюрьмах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группа активистов в Токио дежит плакаты с требованием освободить Кубота, июль 2022

Ассоциация помощи политзаключенным (AAPP), которая документирует репрессии в Мьянме, заявила, что, освобождая иностранцев, хунта пытается ослабить давление международного сообщества.

"Политзаключенных снова используют в качестве предмета торга, разменной монеты", - говорится в заявлении ААРР.

Фил Робертсон, заместитель директора Human Rights Watch по Азии, заявил, что людей нельзя сажать в тюрьму за выражение политических взглядов.

"Хочется надеяться, что эта амнистия будет не разовым событием, а началом процесса освобождения всех политзаключенных", - заявил Робертсон.

Представитель регионального отделения Amnesty International заявил: "Тысячи людей, заключенных в тюрьму после переворота в Мьянме, не сделали ничего плохого и вообще не должны были оказаться в тюрьме".