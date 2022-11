Саудовский принц Мухаммед ибн Салман получил в США правовой иммунитет в деле об убийстве диссидента

час назад

Этот иск был совместно подан бывшей невестой погибшего журналиста и базирующейся в США неправительственной организацией DAWN (DAWN расшифровывается как Democracy for the Arab World Now - "Демократия для арабского мира сегодня" - и была основана самим Хашогги).