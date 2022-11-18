Саудовский принц Мухаммед ибн Салман получил в США правовой иммунитет в деле об убийстве диссидента

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Саудовский диссидент Джамаль Хашогги (на фото во время выступления в Лондоне) был убит в октябре 2018 года саудовскими спецслужбами

США рекомендовали предоставить наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду правовой иммунитет в отношении дела об убийстве известного саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги.

Хашогги был убит и расчленен агентами саудовских спецслужб в 2018 году в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Приказ об этой операции, как подозревают (в том числе и американская разведка), отдал лично принц, который на тот момент уже несколько лет как был фактическим правителем страны.

После этого убийства он на долгое время стал парией в глазах Запада.

В сентябре принц Мохаммед королевским указом был назначен на должность премьер-министра страны, и многие усмотрели в этом его попытку обезопасить себя от преследования в иностранных судах , в том числе и от гражданского иска, который подала в суд США бывшая невеста убитого журналиста Хатис Ченгиз.

Адвокаты принца и ранее утверждали, что он по сути возглавляет правительство Саудовской Аравии, а ранее занимал посты заместителя премьер-министра и министра обороны - поэтому на него, как на всех глав иностранных государств и высокопоставленных правительственных чиновников, должен распространяться правовой иммунитет.

Соединенные Штаты до четверга должны были сообщить свое мнение по этому вопросу (хотя формально могли этого и не делать), при этом - в форме рекомендации, не обязательной для исполнения судами.

"Соединенные Штаты с уважением уведомляют суд, что подзащитный Мухаммед ибн Салман, премьер-министр Королевства Саудовская Аравия, является действующим главой правительства и, соответственно, обладает иммунитетом к этому иску", - гласит представление администрации Байдена в Окружной суд США по округу Колумбия.

Но при этом в документе уточняется, что "Государственный департамент не рассматривает существо настоящего иска и вновь заявляет о своем безоговорочном осуждении чудовищного убийства Джамаля Хашогги".

Автор фото, EPA Подпись к фото, В сентябре принц Мохаммед королевским указом был назначен на должность премьер-министра страны (на снимке он в Париже в конце июля этого года)

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Буквально через несколько минут после оглашения представления Хатис Ченгиз написала в "Твиттере": "Сегодня Джамаль умер вновь. Мы думали, что, быть может, США прольют свет справедливости, но опять на первый план вышли деньги".

Рекомендация Белого дома вызвала фурор и среди сторонников иска против наследного принца, инициированного Хатис Ченгиз.

Этот иск был совместно подан бывшей невестой погибшего журналиста и базирующейся в США неправительственной организацией DAWN (DAWN расшифровывается как Democracy for the Arab World Now - "Демократия для арабского мира сегодня" - и была основана самим Хашогги).

Истцы заявляли, что принц Мухаммед и еще 20 человек под его началом подготовили и осуществили заговор с целью похищения и убийства журналиста, сотрудничавшего, среди прочего, с американским изданием Washington Post. Истцы добивались материальной компенсации, но в первую очередь хотели доказать, что убийство было заказано верхушкой саудовского руководства.

"Администрация Байдена лезет из кожи вон, чтобы рекомендовать иммунитет для принца и защитить его от ответственности", - заявила исполнительный директор базирующейся в США неправительственной организации DAWN Сара Ли Уитсон. (DAWN расшифровывается как Democracy for the Arab World Now - Демократия для арабского мира сегодня - и была основана самим Хашогги).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В июле президент Байден сам решил наладить отношения с саудовским наследным принцем

"По злой иронии судьбы президент Байден единолично гарантировал принцу уход от ответственности, и тот же президент Байден ранее обещал американскому народу, что сделает все, чтобы призвать принца к ответственности. Даже администрации Трампа такое не удалось. Теперь, когда Байден объявил, что принц обладает полным иммунитетом, мы можем ожидать, что организованные тем нападения на людей в нашей стране лишь усилятся", - подчеркивает Уитсон.

А генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар и вовсе называет рекомендацию настоящим предательством.

Лицензия на убийство

После жестокого убийства журналиста во всем мире поднялась волна протестов, что сильно повредило имиджу наследного принца и Саудовской Аравии в целом. В отношениях между США и королевством также произошло заметное охлаждение. Джо Байден, который тогда еще вел предвыборную кампанию, пообещал сделать Саудовскую Аравию государством-изгоем, а когда стал президентом, поначалу отказывался говорить с принцем Мухаммедом.

Саудовский принц некоторое время и в самом деле находился в относительной политической изоляции, но в этом году из этой изоляции его вывел сам президент Байден, который в июле нанес визит в Саудовскую Аравию.

"После того, как они нарушили свое же обещание наказать принца за убийство Хашогги, администрация Байдена не только защитила его от дальнейших преследований в американских судах, но и сделала его еще более опасным, дав ему лицензию на безнаказанное убийство новых диссидентов", - утверждает Халид Аль Джабри, сын бывшего шефа саудовской разведки Саада Аль Джабри. Аль Джабри-младший утверждает, что принц подослал к его отцу в Канаду группу наемных убийц, которые хотели его устранить.

Еще в прошлом году администрация Байдена рассекретила доклад разведки, в котором говорилось, что принц Мухаммед лично распорядился о проведении операции против Хашогги.

Саудовская Аравия всегда настаивала на том, что агенты спецслужб прибыли в Стамбул лишь для того, чтобы убедить Хашогги вернуться на родину, но что-то пошло не так, и в результате он погиб.