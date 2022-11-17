Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в колонии №2 в Мордовии, подтвердили ее адвокаты

26 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На публике Бриттни Грайнер последний раз видели во время рассмотрения ее апелляции 25 октября, и то по видеосвязи

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, доставили в исправительную колонию №2 в поселке Явас (Республика Мордовия), подтвердили ее адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков.

"Мы были у неё в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям. Учитывая то, что для Бриттни это очень сложный период, дальнейших комментариев в ближайшее время от нас не будет", - заявили адвокаты Грайнер.

Ранее о прибытии Бриттни Грайнер в эту колонию сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с делом.

С Грайнер, по словам адвокатов, не было связи по меньшей мере с 4 ноября, когда она была этапирована для отбывания наказания. Во время этапа местонахождение заключенных в России практически никогда не раскрывается и связь с ними невозможна.

16 ноября представитель Госдепартамента подтверждал, что ее местонахождение остается неизвестным. На следующий день в Госдепе заявили, что им известно о месте пребывания американки, но из третьих рук, а не по официальным каналам.

25 октября Московский областной суд отклонил апелляцию Грайнер на приговор к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей; после этого приговор вступил в силу.

Баскетболистка, игравшая за уральский клуб УГМК, была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале незадолго до начала полномасштабной войны с Украиной. У нее обнаружили картриджи, содержавшие медицинскую марихуану, и обвинили ее в контрабанде наркотиков. В суде Грайнер заявляла, что взяла эти предметы с собой по ошибке и не имела умысла нарушать российские законы.

Администрация Байдена включила Грайнер в число американцев, по мнению белого дома, неправомерно задержанных за рубежом, и ведет переговоры с Россией о ее обмене, возможно - на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за 1 октября, в ее учреждениях содержалось около 29 тысяч женщин, что составляло около 9% от общего тюремного населения России. Поэтому женских исправительных учреждений в стране сравнительно немного.

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Из ИК-2 в Явасе (в этом поселке с населением в 7 тысяч человек три учреждения ФСИН) в прошлом году поступали свидетельства о том, что заключенных там заставляли работать сверхурочно и днем и ночью.

После 18 часов их выводили из производственных помещений, выключали камеры, а потом заводили обратно, сообщало осенью "Эхо Москвы" со ссылкой на одну из бывших заключенных. Узницы жили униформу для сотрудников "Российских железных дорог". По словам другой бывшей заключенной, в лагере содержалось тогда 160-170 женщин, и с нагрузкой они не справлялись.

В декабре 2021 года Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по жалобам на рабские условия труда, хотя и признал нарушения трудового законодательства. Как писал "Коммерсант", по мнению следователей, эти нарушения прекратились после того, как на колонию обратили внимание правозащитники и СМИ.

Еще раньше, в 2019 году, в интервью "Медиазоне" (впоследствии объявлена "иностранным агентом") предпринимательница Ульяна Хмелева, отсидевшая 11 лет в мордовских лагерях, рассказывала, что встречала в больнице ФСИН множество осужденных из ИК-2 с тяжелыми телесными повреждениями вплоть до переломов.