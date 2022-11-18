Угрозы, ультиматумы, увольнения. Стиль нового босса Twitter по душе пришелся не всем

3 часа назад

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Автор фото, Reuters

Администрация Twitter объявила сотрудникам, что все офисы компании временно закрываются: уже выданные рабочие пропуска работать не будут, а выдача новых приостановлена.

По некоторым сообщениям, охрана начала выпроваживать из офисов засидевшихся на рабочем месте сотрудников уже вечером в четверг.

Причина столь внезапного решения не объясняется. В сообщении, разосланном работникам компании от имени руководства (есть в распоряжении Би-би-си), обещано лишь, что офисы заработают вновь в понедельник, 21 ноября.

В последние дни сотни сотрудников Twitter написали заявление об увольнении, после того как новый владелец соцсети Илон Маск прямым текстом посоветовал уйти всем, кто не готов работать буквально на износ - или, как сформулировал сам бизнесмен, не согласен на "удлиненный рабочий день высокой интенсивности".

Все в том же сообщении от нового руководства компании работников настоятельно просят "воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации в соцсетях, с журналистами, а также на любых других платформах".

На запрос Би-би-си о комментарии администрация Twitter пока не ответила.

Сам Маск ограничился тем, что запостил твит с сомнительной шуткой: "Как сколотить небольшое состояние на социальной сети? Для начала заработайте состояние побольше".

"Увольте!"

Как сообщала Washington Post, на уходящей неделе Маск фактическим объявил сотрудникам Twitter ультиматум: согласиться на регулярные высокоинтенсивные переработки - или уволиться. Причем окончательно определиться с выбором нужно было уже к четвергу, 17 ноября.

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Тем, кто не захочет оставаться на таких условиях, новый владелец соцсети пообещал выплатить выходное пособие в размере трех месячных зарплат.

В начале месяца руководство компании объявило о грядущих сокращениях примерно половины сотрудников.

Похоже, что внезапное закрытие офисов связано с тем, что значительная часть коллектива - люди, которых не устроили новые условия работы, - в итоге написали заявления об увольнении.

Как сообщает Рейтер со ссылкой на собственный источник в руководстве Twitter, в четверг во внутрикорпоративном чате компании о своем намерении уйти объявили по меньшей мере 500 человек, написавших прощальные сообщения.

"Среди покидающих компанию сотрудников немало людей, ответственных за исправление ошибок и предотвращение перебоев в обслуживании, что ставит устойчивость этой платформы под вопрос", - пишет агентство.

По данным веб-сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе веб-сайтов и приложений, в четверг вечером количество сообщений о сбоях в работе Twitter подскочило примерно в семь раз.

Один из бывших сотрудников компании, поговоривший с Би-би-си на условиях анонимности, заявил: "Думаю, к концу дня, когда пыль немного уляжется, [в компании] останется не больше 2000 человек".

По словам этого человека, контракты всех сотрудников в подразделении компании, где он работал, были расторгнуты в одностороннем порядке.

"Начальник нашего отдела был уволен, - рассказал он. - И начальник нашего начальника тоже. Последний находился в прямом подчинении у одного из высших менеджеров компании, которому об увольнении объявили в первый же день [после прихода Маска]. То есть была целая цепочка управления - от которой теперь ничего не осталось".

До покупки Маском в компании Twitter работало около 7500 сотрудников - не считая нескольких тысяч контрактников, подавляющее большинство из которых также попали под сокращения.

Еще один сотрудник рассказал Би-би-си, что решил уволиться, несмотря на то что в целом был готов трудиться сверхурочно (и еще до последнего объявления работал по 60-70 часов в неделю) - просто потому что "не хочет работать на человека, который регулярно присылает имейлы с угрозами и настаивает, что работать в компании должны только исключительные люди".

Илон Маск, возглавляющий на сегодняшний день список богатейших людей мира, занял пост исполнительного директора Twitter в октябре, выкупив компанию целиком за 44 млрд долларов.