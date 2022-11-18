Токио: новая северокорейская ракета может долететь до США

18 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Северная Корея постоянно совершенствует свои баллистические ракеты

Япония заявила, что новая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи может добить до территории США. Предупреждение прозвучало на фоне уже второго за последние два дня пуска этих ракет.

По словам министра обороны Японии Ясукадзу Хамады, траектория полета этой баллистической ракеты и другие расчеты показывают, что при определенном весе боеголовки она может иметь радиус действия до 15 тыс. километров. Если это так, подчеркнул министр, то территория США будет в зоне ее поражения.

В общей сложности за последние два месяца Северная Корея запустила более 50 ракет, преимущественно ближнего радиуса действия, однако в октябре впервые за пять лет в сторону территориальных вод Японии была запущена уже баллистическая ракета.

Новое же испытание стало, судя по всему, ответом на договоренность об усилении военного сотрудничества, достигнутую в воскресенье в Камбодже лидерами США, Южной Кореи и Японии.

Ранее Пхеньян, недовольный американским военным присутствием вблизи Корейского полуострова, утверждал, что будет решительно противостоять любым попыткам американцев укрепить обороноспособность в этом регионе их союзников, то есть в первую очередь Южной Кореи и Японии.

С это целью Северная Корея активно усовершенствует свои ракеты дальнего радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. В частности, сейчас ведется разработка ракеты "Хвасон-17". Она крупнее, чем МБР предыдущего поколения, и, по мнению экспертов, способна нести разделяющиеся боеголовки, что усложняет борьбу с такими ракетами.

Буквально через несколько часов после очередного пуска северокорейской баллистической ракеты, упавшей в море недалеко от берегов Японии, вице-президент США Камала Харрис встретилась на полях Азиатско-Тихоокеанского саммита в Бангкоке с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Пхеньяна.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Мы резко осуждаем эти действия и вновь призываем Северную Корею прекратить в дальнейшем свои незаконные и дестабилизирующие действия, - заявила Харрис журналистам накануне этой встречи. - От имени США хочу также подтвердить нашу железную приверженность Азиатско-Тихоокеанскому альянсу".

Участники встречи также сошлись на том, что путь к диалогу для КНДР остается открытым, и призвали Пхеньян отказаться от ненужных провокаций и вернуться к серьезной содержательной дипломатии.

В декларации, опубликованной участниками саммита, также содержался призыв ко всем членам ООН (это был намек в первую очередь Китаю, который остается главным союзником КНДР) строго придерживаться резолюций Совбеза ООН о санкциях против Северной Кореи.

Премьер-министр Австралии в связи с этим отметил, что собравшиеся хотели также созвать внеочередную сессию ООН, поскольку на прошлой сессии в мае Россия и Китай наложили вето на предложение США ужесточить санкции против северокорейского режима.

"Речь идет о том, что весь мир должен собраться и вместе осудить действия Северной Кореи и постоять за мир и безопасность в нашем регионе", - заявил Энтони Албаниз.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида высказал опасения, что Пхеньян игнорирует международное мнение и не поддается давлению. "Не исключена возможность, что Северная Корея и впредь будет проводить запуски ракет", - отметил он.

Однако в администрации Байдена полагают, что если кто-то и может оказать давление на режим Пхеньяна, то это Китай.

Байден ранее предлагал Северной Корее начать рабочий диалог, однако эта инициатива не нашла отклика в Пхеньяне.

С предшественником Байдена Ким Чен Ын встречался трижды, после этих встреч Дональд Трамп утверждал, что напряженность удалось снизить, однако никаких долговременных соглашений так и не было достигнуто.