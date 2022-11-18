Взрывы на "Северном потоке": прокуратура Швеции обнаружила на газопроводе следы взрывчатки

час назад

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Автор фото, Danish Defence Command Подпись к фото, Газовые пузыри на поверхности моря в месте утечки

Прокуратура Швеции, расследующая взрывы на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, обнаружила на поврежденных трубах следы взрывчатки.

Правоохранительные органы Швеции и Дании проводят расследование на месте нескольких взрывов, которые прогремели под водой 26 сентября. Трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенные для доставки российского газа в Европу, были повреждены сразу в четырех местах. В тот момент топливо по ним не доставлялось ("Северный поток-1" Россия выключила, а "Северный поток-2" Германия так и не разрешила ввести в строй), однако трубы были заполнены техническим газом.

В октябре власти Дании заключили, что внезапная утечка топлива произошла после мощных взрывов. О причинах этих взрывов не сообщалось.

Теперь шведская прокуратура смогла сделать более определенные выводы. "Проведенная экспертиза показала наличие следов взрывчатых веществ на нескольких объектах, которые были извлечены, - сказано в заявлении прокуратуры Швеции, которое цитирует агентство Рейтер. - Ведется детальное и охватывающее самые различные аспекты расследование. В его ходе будет установлено, можно ли идентифицировать каких-либо подозреваемых".

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, власти Швеции назвали произошедшее диверсией, однако пока не дали ответа на главный вопрос - кто мог за ней стоять и каким именно образом взрывчатка попала под воду.

Авария на "Северных потоках" произошла на фоне эскалации российской агрессии против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря.

Западные государства прямо не обвиняли Россию в организации диверсии на газопроводах, однако ЕС ранее утверждал, что Кремль использует поставки газа в качестве оружия.

При этом представители российских властей заявляли, что взрывы были выгодны в первую очередь как раз западным странам. На это же в пятницу намекнул и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта, или террористического акта, это можно как угодно называть, лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны", - сказал он, комментируя данные шведского расследования (цитата по агентству ТАСС).