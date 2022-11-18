ФИФА решила не продавать алкоголь болельщикам на стадионах во время ЧМ-2022 в Катаре

9 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стадион в Дохе - как и в других местах, обычного пива здесь будет не купить

Международная федерация футбола заявила, что во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре болельщики не смогут приобрести алкогольные напитки на стадионах. Это решение было принято "после дискуссий между принимающей страной и ФИФА", о его причинах не сообщается.

Ранее предполагалось, что во время турнира, который начинается в воскресенье, на стадионах будет продаваться пиво. Однако теперь решено, что болельщики смогут купить только Bud Zero - безалкогольный вариант пива Budweiser.

При этом болельщики смогут купить алкоголь за пределами стадионов, "на других объектах для фанов и в лицензированных заведениях".

Катар - страна, в которой строго соблюдаются шариатские законы, и продажа алкоголя в ней запрещена. Он доступен только в дорогих отелях.

Согласно обнародованным ранее планам, алкоголь должны были продавать на стадионах и в главной фанзоне за три часа до начала матча и в течение часа после. Теперь от продажи алкоголя на стадионах отказались.