В Москве начали судить Илью Яшина по делу о "военных фейках"

33 минуты назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела оппозиционера Ильи Яшина (внесен в реестр физлиц-"иноагентов"), обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии.

Яшин перед началом процесса назвал свое дело "совершенно пустым, позорным и за километр воняющим политикой" и пообещал превратить суд в "антивоенную трибуну".

Дело Яшина

После начала российского вторжения в Украину Илья Яшин был одним из немногих российских оппозиционных политиков, кто оставался в стране, при этом занимая жесткую антивоенную позицию.

В июле против него возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти). Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Поводом для возбуждения дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин показал и прокомментировал сюжет Би-би-си о преступлениях российской армии в Буче.

По утверждению следствия, Яшину "было достоверно известно", что опубликованные фото и видео, "якобы свидетельствующие о противоправных действиях" российских военных в Буче, "являются провокацией".

Международный уголовный суд весной начал расследование трагедии в Буче, западные страны обвиняют Россию в военных преступлениях, Москва отвергает обвинения, несмотря на множество свидетельств, подтверждающих такие преступления.

Яшина отправили под арест 13 июля - в день, когда он должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции.

До этого на политика составили четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовали по трем из них на 90 тыс. рублей.