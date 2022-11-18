В США возбудили дело против двух россиян, ведавших пиратской библиотекой Z-lib

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

20 минут назад

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Подпись к фото, ФБР и минюст заблокировали имена доменов Z-lib. На соответствующих сайтах появились баннеры ФБР со ссылкой на распоряжение суда

Бруклинская федеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела против россиян Антона Напольского и Валерии Ермаковой, обвиняемых в нарушении авторского права, мошенничестве и отмывании денег. 33-летний Напольский и 27-летняя Ермакова были арестованы по американскому ордеру 3 ноября в Кордове, Аргентина, и ожидают экстрадиции в США. Оба являются жителями Санкт-Петербурга.

В обнародованных на этой неделе обвинительных документах утверждается, что оба россиянина ведали Z-library, одним из самых больших в мире теневых хранилищ пиратских книг и статей, сокращенно известном как Z-lib и первоначально называвшемся BookFinder ("Книгоискатель").

Весьма популярная библиотека, которой бесплатно пользовались миллионы людей, первоначально являлась зеркалом теневого портала Library Genesis и унаследовала от него большую часть своего собрания. 1 октября прошлого года Z-lib сообщила, что содержит 11,2 млн. книг и почти 85 млн. статей.

Z-lib характеризовала себя как самое большое хранилище научных статей в мире и как некоммерческую организацию, существующую на пожертвования.

За перевод читателя в категорию Premium, дававшую ему, например, право пользоваться конвертером, взималось пожертвование в 1 доллар.

В обвинительном заключении содержится требование конфисковать у фигурантов активы, полученные за счет преступной деятельности.

Одновременно с арестом Напольского и Ермаковой ФБР и минюст заблокировали имена доменов Z-lib. На соответствующих сайтах появились баннеры ФБР со ссылкой на распоряжение суда. Как сообщает ресурс TorrentFreak, такая судьба постигла 140 доменов.

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Как говорится в обвинительном заключении, Z-lib функционировала с января 2018 по ноябрь 2022 г. В марте 2019 года она утверждала, что имеет серверы в Финляндии, Германии, Люксембурге, Малайзии, Панаме, России и США, а объем ее базы данных достигает 220 терабайт.

Объявляя о возбуждении дела против Напольского и Ермаковой, федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис заметил, что фигуранты извлекали незаконную прибыль из украденных ими произведений, часто скачивая их уже через несколько часов после публикации и грабя таким образом авторов, издателей и книготорговцев.

В четверг газета Washington Post поместила обстоятельную статью о том, насколько по-разному восприняли произошедшее авторы и пользователи пиратского сайта после того, как на него совершило налет ФБР.

Некоторые пользователи были убиты произошедшим и уподобили его мифическому сожжению Александрийской библиотеки в 48 г. до н.э. "Иные даже сказали, что закрытие (Z-lib) было равносильно возрождению рабства", - поведала газете студентка университета штата Кентукки Лекси Хардести.

Как пишет Washington Post, читатели скорбели, что их способность сгружать бесплатные учебники, романы и научные статьи в одночасье испарилась.

Авторы смотрели на дело иначе. "Пиратство сокращает число книг, которые мы можем продать, особенно это касается маргинализированных авторов, - сказала писательница Ниша Шарма, имея в виду жертв дискриминации. - Оно плохо сказывается на публичных библиотеках. И оно вредит издательствам".

Из пользователей больше всех переживали студенты, привыкшие бесплатно пользоваться учебниками, которые делаются все дороже.