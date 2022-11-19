В Болгарии обвинили пятерых в причастности к взрыву в Стамбуле
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Пятеро человек задержаны в Болгарии по подозрению в причастности к взрыву в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек, включая двоих детей. Взрыв прогремел в минувшее воскресенье на проспекте Истикляль - одной из самых оживленных улиц Стамбула.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка, турецкие же власти убеждены, что виноваты курдские сепаратисты.
Задержанных в Болгарии обвиняют в том, что те помогали исполнителям в вопросах логистики и коммуникаций. По словам главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, среди задержанных - трое граждан Молдавии, а также мужчина и женщина - сирийские курды.
"Пятерым предъявлены обвинения по двум статьям - за пособничество в организации терактов за пределами страны и за торговлю людьми", - сказал Гешев, добавив, что турецкие власти уже обратились к Болгарии с просьбой об экстрадиции подозреваемых.
"Эти люди в основном занимались торговлей людьми через границу (с Турцией) и контрабандой", - сказал Гешев.
Взрыв на проспекте Истикляль произошел в воскресенье 13 ноября примерно в 16:20 по местному времени.
Погибли шесть человек, более 80 пострадали. Турецкие власти назвали произошедшее терактом и почти сразу заявили, что за нападением стоят курдские сепаратисты. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.
Турецкая полиция задержала 22 подозреваемых в его подготовке и осуществлении, включая человека, который, как сообщают власти, непосредственно заложил взрывное устройство.
По данным турецкой полиции, это была гражданка Сирии по имени Ахлам Альбашир.
В пятницу турецкий суд распорядился о предварительном заключении 17 человек, подозреваемых в причастности к взрыву.
Версия Турции
На следующий день после взрыва министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что инструкции по осуществлению нападения в Стамбуле поступали из Кобани - города на севере Сирии, где, как утверждает Анкара, расположена одна из баз курдских боевиков.
В прошлом турецкая армия не раз проводила в Кобани спецоперации против Отрядов народной самообороны (YPG) - вооруженных формирований Высшего курдского совета, которые Турция называет боевым крылом Рабочей партии Курдистана (РПК).
Полиция Стамбула считает, что исполнителем взрыва скорее всего была женщина. Турецкое телевидение показало кадры, на которых видно, как некто оставляет пакет на цветочной клумбе, расположенной в центре оживленного проспекта.
По словам главы МВД Сулеймана Сойлу, исполнитель попал на территорию Турции из Африна - еще одного города на севере Сирии.
"Соответствующие подразделения нашего государства работают над поиском виновных […] в этом гнусном нападении", - сказал накануне президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по следам теракта.
Почему Анкара винит курдов?
В прошлом турецкие города неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые брала на себя Рабочая партия Курдистана, борющаяся за создание курдской автономии на территории Турции и Сирии.
В Турции, США и Евросоюзе РПК признана террористической организацией.
В 2015-2017 годах Турцию потрясла целая серия терактов, в которых погибли сотни человек.
В этот период РПК взяла на себя ответственность за два нападения, в одном из которых в декабре 2016 года погибли 38 человек и 155 получили ранения, включая 20 полицейских. Взрыв был устроен возле центрального стадиона Стамбула.
Проспект Истикляль тоже уже становился местом нападения, тогда ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).
Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в ночной клуб на побережье Босфора и открыл огонь по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.
В Турции опасаются, что воскресный взрыв на Истикляле станет началом новой серии нападений.
РПК ведет повстанческую борьбу против турецкого государства с 1984 года, жертвами которой за это время стали более 40 тысяч человек с обеих сторон.
В 2019 году Турция захватила сотни километров северных сирийских территорий, на которых, убеждена Анкара, находятся основные силы курдского сопротивления.
В понедельник президент Эрдоган пообещал, что его страна продолжит преследование РПК ради обеспечения безопасности народа Турции.