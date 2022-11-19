В Болгарии обвинили пятерых в причастности к взрыву в Стамбуле

57 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На месте взрыва на проспекте Истикляль в Стамбуле возник стихийный мемориал в память о погибших. Теракт 13 ноября унес жизни шести человек

Пятеро человек задержаны в Болгарии по подозрению в причастности к взрыву в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек, включая двоих детей. Взрыв прогремел в минувшее воскресенье на проспекте Истикляль - одной из самых оживленных улиц Стамбула.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка, турецкие же власти убеждены, что виноваты курдские сепаратисты.

Задержанных в Болгарии обвиняют в том, что те помогали исполнителям в вопросах логистики и коммуникаций. По словам главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, среди задержанных - трое граждан Молдавии, а также мужчина и женщина - сирийские курды.

"Пятерым предъявлены обвинения по двум статьям - за пособничество в организации терактов за пределами страны и за торговлю людьми", - сказал Гешев, добавив, что турецкие власти уже обратились к Болгарии с просьбой об экстрадиции подозреваемых.

"Эти люди в основном занимались торговлей людьми через границу (с Турцией) и контрабандой", - сказал Гешев.

Взрыв на проспекте Истикляль произошел в воскресенье 13 ноября примерно в 16:20 по местному времени.

Погибли шесть человек, более 80 пострадали. Турецкие власти назвали произошедшее терактом и почти сразу заявили, что за нападением стоят курдские сепаратисты. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

Турецкая полиция задержала 22 подозреваемых в его подготовке и осуществлении, включая человека, который, как сообщают власти, непосредственно заложил взрывное устройство.

По данным турецкой полиции, это была гражданка Сирии по имени Ахлам Альбашир.

В пятницу турецкий суд распорядился о предварительном заключении 17 человек, подозреваемых в причастности к взрыву.

Версия Турции

На следующий день после взрыва министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что инструкции по осуществлению нападения в Стамбуле поступали из Кобани - города на севере Сирии, где, как утверждает Анкара, расположена одна из баз курдских боевиков.

В прошлом турецкая армия не раз проводила в Кобани спецоперации против Отрядов народной самообороны (YPG) - вооруженных формирований Высшего курдского совета, которые Турция называет боевым крылом Рабочей партии Курдистана (РПК).

Автор фото, AFP Подпись к фото, После взрыва в больницы Стамбула был доставлен 81 человек, двое - в критическом состоянии

Полиция Стамбула считает, что исполнителем взрыва скорее всего была женщина. Турецкое телевидение показало кадры, на которых видно, как некто оставляет пакет на цветочной клумбе, расположенной в центре оживленного проспекта.

По словам главы МВД Сулеймана Сойлу, исполнитель попал на территорию Турции из Африна - еще одного города на севере Сирии.

"Соответствующие подразделения нашего государства работают над поиском виновных […] в этом гнусном нападении", - сказал накануне президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по следам теракта.

Почему Анкара винит курдов?

В прошлом турецкие города неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые брала на себя Рабочая партия Курдистана, борющаяся за создание курдской автономии на территории Турции и Сирии.

В Турции, США и Евросоюзе РПК признана террористической организацией.

В 2015-2017 годах Турцию потрясла целая серия терактов, в которых погибли сотни человек.

В этот период РПК взяла на себя ответственность за два нападения, в одном из которых в декабре 2016 года погибли 38 человек и 155 получили ранения, включая 20 полицейских. Взрыв был устроен возле центрального стадиона Стамбула.

Проспект Истикляль тоже уже становился местом нападения, тогда ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в ночной клуб на побережье Босфора и открыл огонь по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.

В Турции опасаются, что воскресный взрыв на Истикляле станет началом новой серии нападений.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Учения Рабочей партии Курдистана в Ираке, 2007 год

РПК ведет повстанческую борьбу против турецкого государства с 1984 года, жертвами которой за это время стали более 40 тысяч человек с обеих сторон.

В 2019 году Турция захватила сотни километров северных сирийских территорий, на которых, убеждена Анкара, находятся основные силы курдского сопротивления.