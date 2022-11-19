Британский премьер Риши Сунак посетил Киев и пообещал Украине помощь в борьбе с российскими дронами

час назад

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Автор фото, Ukraine president's office Подпись к фото, Это первый визит Риши Сунака в украинскую столицу в качестве премьера.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине выделить 50 млн фунтов стерлингов на оборону на встрече в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Это первый визит Сунака в украинскую столицу в качестве премьера.

Пакет помощи предназначен для противодействия российским воздушным атакам.

Военная помощь включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия ударным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами.

"Пока Вооруженные силы Украины теснят российские войска на поле боя, мирные жители подвергаются жестоким бомбардировкам с воздуха. Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, в том числе зенитные орудия, радары и оборудование для противодействия беспилотникам, а также увеличиваем объем гуманитарной помощи, в предстоящую холодную, суровую зиму", - сказал сказал британский премьер.

Автор фото, Ukrainian President's Office Подпись к фото, Prime Minister Rishi Sunak said he was "humbled" to be in Ukraine as he met President Volodymyr Zelensky

Риши Сунак также объявил, что Великобритания расширит программу обучения украинских военных, направив в регион опытных армейских медиков и инженеров для оказания специализированной поддержки.

Ранее в ноябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о поставке Украине более 1000 новых зенитных ракет.

Во время своего визита премьер-министр увидел захваченные украинцами беспилотники иранского производства, которые в последние месяцы использовались российскими войсками.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Риши Сунак почтил память украинцев, погибших, защищая свою родину

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Сунак также возложил цветы в память о погибших на этой войне и зажег свечу у мемориала жертв Голодомора 1930-х годов, а затем встретился со спасателями в пожарной части.

"Я горжусь тем, как Великобритания поддерживала Украину с самого начала. И я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, поскольку она борется за прекращение этой варварской войны и за справедливый мир", - сказал британский премьер.

По словам украинских официальных лиц, обещание Риши Сунака помочь Киеву со средствами противовоздушной обороны - это именно то, что президент Зеленский хотел бы услышать, учитывая, что российские авиаудары уничтожили почти 50% энергетической инфраструктуры страны.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов", - написал Зеленский в "Фейсбуке".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Зеленский пригласил Сунака посмотреть на подбитую российскую бронетехнику, выставленную в Киеве

Великобритания является крупнейшим поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов.

По данным Палаты общин, на данный момент Великобритания уже выделила Украине военную помощь на сумму около 2,3 млрд фунтов стерлингов и обязалась увеличить эту сумму до 2023 года.

Великобритания при поддержке союзников также реализует программу подготовки украинских военных. В течение 120 дней намечено обучить 10 тыс. военнослужащих Украины.