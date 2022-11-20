Маск восстанавливает аккаунт Трампа в "Твиттере". Но нужно ли это самому Трампу?

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дональду Трампу было запрещено пользоваться Твиттером в январе 2021 года

Новый владелец Twitter Элон Маск заявил, что аккаунт Дональда Трампа был восстановлен после проведения опроса, в котором пользователи поддержали этот шаг.

"Народ высказался", - написал Маск в "Твиттере", сообщив, что 51,8% из более чем 15 миллионов пользователей Твиттера проголосовали за отмену запрета.

Однако бывший президент США, чей аккаунт был заблокирован в 2021 году, возможно, не вернется на платформу. Ранее он заявил: "Я не вижу никаких причин для этого".

Прежнее руководство Twitter всего через несколько дней после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне, бессрочно приостановило действие его аккаунта.

Та же участь постигла аккаунты Дональда Трампа в Facebook, Instagram и YouTube, у которых были десятки миллионов подписчиков.

Несколько месяцев спустя он запустил свою собственную платформу социальных сетей, Truth Social.

Ранее на этой неделе Трамп объявил, что снова будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, получил контроль над Twitter в октябре в результате сделки стоимостью 44 млрд долларов и сразу же приступил к серии радикальных реформ в компании. Эти шаги тут же вызвали опасения, что правила Twitter в отношении пропаганды насилия и дезинформации могут быть ослаблены.

Когда до промежуточных выборов в США 8 ноября оставалось чуть больше недели, Маск так ответил на вопросы о том, восстановит ли он аккаунт Трампа: "Если бы у мне давали доллар за каждый вопрос, вернется ли Трамп на эту платформу, Twitter чеканил бы деньги!".

Ранее на этой неделе он сообщил сотрудникам, что офисные здания компании будут временно закрыты - как ожидается, сотрудники вернутся в офисы в понедельник.

В последние дни сотни сотрудников Twitter написали заявление об увольнении, после того как новый владелец соцсети Илон Маск прямым текстом посоветовал уйти всем, кто не готов работать буквально на износ - или, как сформулировал сам бизнесмен, не согласен на "удлиненный рабочий день высокой интенсивности".

Вернет ли Трамп свой рупор?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Анализ

Джеймс Клейтон, корреспондент по вопросам технологий в Северной Америке

Дональд Трамп знал, что этот опрос имеет большое значение - несмотря на то, что официально он не хочет возвращаться в "Твиттер".

Он призвал своих подписчиков на Truth Social принять участие в опросе. "Голосуйте сейчас с позитивным настроем, но не волнуйтесь, мы никуда не уходим. Truth Social - особенная сеть", - сказал он.

Это странное заявление. Если Трамп не думает о возвращении, зачем призывать своих последователей голосовать?

Отчасти дилемма Трампа заключается в том, что у Truth Social относительно мало пользователей по сравнению с Twitter. В сентябре аналитики компании Sensor Tower подсчитали, что Truth Social загрузили всего 92 тысячи человек. За тот же период Twitter загрузили почти 15 миллионов человек.

Трамп хотел бы вернуть свой рупор. "Твиттер" был его любимым приложением, платформой, которую он использовал, чтобы мобилизовать сторонников и доминировать в новостях.

Но хотя в "Твиттере" у него был бы гораздо больший охват, он заинтересован и в том, чтобы Truth Social добилась успеха. Приложение принадлежит компании Trump Media & Technology Group, и, если он вернется в "Твиттер", непонятно, как Truth Social сможет продолжать работу.

Отчасти это объясняет, почему Дональд Трамп пока не торопится возвращаться в "Твиттер".