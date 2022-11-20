Выборы в Казахстане: экзитполы говорят о предсказуемой победе Токаева

20 ноября 2022, 18:30 GMT Обновлено 30 минут назад

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Автор фото, Getty Images

На выборах президента Казахстана предсказуемо победил, собрав подавляющее большинство голосов, нынешний президент страны 69-летний Касым-Жомарт Токаев - таковы результаты опроса на выходе с участков. Официальные результаты будут оглашены не раньше утра понедельника.

Согласно результатам экзитпола, проведенного в воскресенье международным институтом региональных исследований "Открытое общество", Касым-Жомарт Токаев победил на воскресных выборах главы государства, набрав 82,45% голосов.

Другой экзитпол, проведенный Институтом общественной политики партии "Аманат", дает Токаеву еще больше: 85,52% голосов.

Явка на выборах, по предварительным официальным подсчетам, составила 69,43%, то есть 8,3 млн из почти 12 млн казахстанских избирателей.

Перед выборами некоторые аналитики говорили, что уровень явки избирателей будет не менее важен, чем личность победителя - высокая явка будет означать доверие народа к власти.

Выборы президента назначил сам Токаев, который, по мнению аналитиков, таким образом намерен легитимизировать свою власть.

За пост главы государства боролись шесть кандидатов. Помимо Токаева, это депутат маслихата (местного законодательного органа) Астаны Каракат Абден, представитель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый профсоюзами экономист-теоретик Мейрам Кажыкен и правозащитница Салтанат Турсынбекова.

Конкуренты Токаева до этого в большой политике замечены не были и зарегистрировались буквально за два месяца до выборов.

Аналитики считают, что Токаев объявил досрочные выборы, чтобы утвердить свою победу до появления реальных противников или роста протестов в стране.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В день голосования не обошлось без протестов, в том числе в столице

Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. Возглавлявший страну 28 лет Нурсултан Назарбаев поддержал Токаева на досрочных выборах и фактически передал ему власть. Поэтому Токаева многие считали лишь ставленником и лояльным сторонником Назарбаева.