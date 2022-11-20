Операция "Коготь-меч": Турция нанесла воздушные удары по курдским территориям

час назад

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Автор фото, Turkish defence ministry Подпись к фото, Министерство обороны Турции написало в подписи к этому снимку, что "час расплаты настал"

Турция нанесла воздушные удары по курдским районам в Ираке и Сирии. Это произошло через неделю после взрыва в Стамбуле, ответственность за который турецкие власти возлагают на группировку "Рабочая партия Курдистана".

Министерство обороны заявило, что целью операции, названной "Коготь-меч", были курдские базы, на которых, как утверждает министерство, готовился взрыв в Стамбуле.

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) отрицает причастность к теракту в Стамбуле.

Представитель одной из организаций сирийских курдов заявил, что удары были нанесены по двум деревням, в которых жили беженцы.

Автор фото, Burak Kara Подпись к фото, Жители Стамбула возлагают цветы на месте взрыва бомбы 14 ноября 2022 года на одной из центральных улиц города

После начала воздушных налетов министерство обороны Турции написало в Твиттере, что пришел "час расплаты", сопроводив заявление фотографией взлетающего истребителя и кадрами взрыва.

"Убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады были успешно уничтожены", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Позднее министерство сообщило, что в результате ударов по "базам курдских боевиков" на севере Сирии и севере Ирака было уничтожено 89 целей.

Курдские вооруженные формирования в Сирии пообещали принять ответные меры и заявили, что удары были нанесены по городу Кобани, а также по двум густонаселенным деревням.

Автор фото, Burak Kara Подпись к фото, Похороны погибших от взрыва бомбы в Стамбуле

Позднее в воскресенье турецкие государственные СМИ сообщили, что ракета, выпущенная с территории Сирии, ранила трех человек на турецко-сирийской границе.

По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, только на севере Сирии погибли более 30 человек.

Какие цели были поражены в Ираке, пока не ясно.

Турция ударила по курдам через неделю после взрыва на одной из самых оживленных улиц Стамбула, в результате которого шесть человек погибли и более 80 получили ранения.

Автор фото, DELIL SOULEIMAN Подпись к фото, Похороны бойца Сирийских демократических сил (SDF) в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, где живут преимущественно курды. Он и еще три человека были убиты 9 сентября 2022 года неподалеку от турецкой границы ударом с беспилотника

Турецкие власти возложили ответственность за взрыв на курдскую военизированную группировку РПК, которую Турция, ЕС и США считают террористической организацией.

Однако РПК заявила, что не стала бы "наносить удары непосредственно по гражданским лицам", и отрицает свою причастность к взрыву.

Власти Турции арестовали в связи со стамбульским терактом десятки человек, в том числе сирийку, которая, по их словам, и заложила бомбу.

Перед арестом министр юстиции Турции заявил, что бомба в Стамбуле была в сумке, которая стояла возле скамейки, а перед этим подозреваемая просидела на этой скамейке сорок минут.

Автор фото, NIKOLAY DOYCHINOV Подпись к фото, В Болгарии задержали пятерых человек, обвиняемых к причастности к взрыву в Стамбуле

По сообщению информационного агентства AFP, еще пять человек, подозреваемых в причастности к этому взрыву, были задержаны в Болгарии.

Курдские боевики на юго-востоке Турции уже много десятилетий воюют за создание независимого курдского государства.