ЧМ-2022 в Катаре: сборная Германии устроила акцию протеста против запрета на "радужную" повязку

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сборная Германии перед первой игрой с Японией сделала жест протеста. Матч она, кстати, сенсационно проиграла - 1:2

Футболисты сборной Германии устроили акцию протеста на фотографировании перед матчем чемпионата мира с Японией: они закрыли рты руками. Таким образом игроки протестовали против решения ФИФА запретить футболистам выходить на поле в шариатском Катаре с "радужными" повязками, символизирующими поддержку ЛГБТ. Матч с Японией Германия, кстати, сенсационно проиграла - 1:2.

"Это не политическое заявление, - написал в твите Немецкий футбольный союз, - права человека не подлежат обсуждению. Они должны восприниматься как нечто само собой разумеющееся, но, к сожалению, пока не воспринимаются".

ФИФА традиционно запрещает демонстрацию политических взглядов на поле, и к этому все привыкли, но на чемпионате мира в Катаре Международная федерация футбольных ассоциаций запретила еще и повязку "OneLove" ("одна любовь") радужной расцветки, которую капитаны семи европейских сборных собирались надевать на поле.

В Катаре, где действуют шариатские законы, однополые отношения и их пропаганда уголовно наказуемы.

Кампанию "OneLove" против дискриминации сексуальных меньшинств запустили в футболе Нидерланды в 2020 году, перед чемпионатом Европы.

В сентябре этого года десять сборных - Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Нидерландов - объявили, что их капитаны будут носить повязки "OneLove" на играх Лиги наций и чемпионата мира.

Норвегия и Швеция на ЧМ не вышли, а французский капитан, вратарь Юго Льорис сказал, что не станет надевать повязку из уважения к Катару.

Автор фото, CARL RECINE Подпись к фото, Англичанин Харри Кейн, как и капитаны нескольких других сборных, носил повязку "OneLove" на играх Лиги наций

ФИФА взамен "радужной" повязки предложила собственный вариант: кампанию (и в том числе повязку) "Нет дискриминации" (No Discrimination), которая должна стартовать с четвертьфиналов ЧМ.

Капитанам сборных уже разрешено надевать повязку "Нет дискриминации", и, в частности, немецкий и английский капитаны, Мануэль Нойер и Харри Кейн, вышли в них на поле на первых матчах.

Немецкий футбольный союз (DFB) между тем объявил, что собирается выяснить, законна ли угроза ФИФА наказывать игроков за ношение повязки "OneLove".

Директор по связям с прессой DFB Штефен Симон сказал изданию Bild, что DFB подал запрос в Спортивный арбитражный суд (САС) и надеется, что капитан сборной Нойер уже на вторую игру в группе, с Испанией в воскресенье, сможет надеть повязку "OneLove".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вместо "радужной" повязки ФИФА предложила свою, без символов ЛГБТ

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Глава Футбольной федерации Дании Якоб Енсен сказал журналистам, что семь европейских стран, чьи капитаны собирались надевать повязки "OneLove", совместно обсуждают, какие юридические шаги они могли бы предпринять. При этом сразу обратиться в САС, по словам Енсена, невозможно: сначала надо подать жалобу внутри системы ФИФА, затем, в случае отказа, пройти апелляцию - и только тогда можно будет направить иск в Лозанну, где находится САС.

Из-за запрета ФИФА на "радужную" повязку Немецкий футбольный союз лишился одного из спонсоров: сеть супермаркетов Rewe приостановила рекламный контракт с ним, не желая ассоциироваться с тем, что делает ФИФА.

Многие в футбольном мире не разделяют возмущение немцев и других европейских сборных, и это не только футболисты из консервативных мусульманских стран или из мусульманских семей.

Бывший игрок сборной Англии Андрос Таунзенд - британец без каких-либо мусульманских корней - сказал в эфире радио TalkSport, что сомневается в оправданности протестов против позиции властей Катара относительно ЛГБТ.

В Британии игроки-мусульмане уважают право других на кампании с радужными символами, сказал Таунзенд, хотя сами в них не участвуют, потому что боятся нарушить постулаты своей религии. "Тут все сложно. Они в нашей стране уважают наши убеждения. Мы едем в их страну, мы с чем-то не согласны, но это же тоже - их религиозные убеждения", - сказал Таунзенд.

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