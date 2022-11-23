Шотландии отказали в самостоятельности. Верховный суд не дал ей провести референдум о независимости без согласия Лондона

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шотландские националисты во главе с Николой Стерджен выиграли выборы в Шотландии под лозунгами второго референдума о независимости, отказа от брексита и воссоединения с ЕС

Шотландия получила ответ британского Верховного суда на вопрос, может ли она провести референдум о независимости от Соединенного Королевства вопреки возражениям центральных властей в Лондоне. Как и ожидалось, вердикт отрицательный, но сторонникам шотландской независимости даже такой результат на руку.

Оглашенное в среду утром единогласное решение пяти судей Верховного суда закрывает шотландским националистам прямой законодательный путь к референдуму, но зато укрепляет их политические позиции и обещает дальнейшие проблемы властям Соединенного Королевства, поскольку подпитывает уверенность шотландцев в том, что англичане их угнетают, подавляют демократию и отказывают в праве на самоопределение.

В Шотландии уже был референдум, в 2014 году, и тогда 55% высказались против развода с Британией, а 45% поддержали независимость. Однако через два года Великобритания проголосовала за выход из ЕС, и шотландцы потребовали нового референдума, поскольку они как раз хотели остаться в Евросоюзе и проголосовали против брексита с сокрушительным счетом 62% против 38%.

Однако если первый референдум прошел с согласия Лондона, то на второй шотландцы получили твердый отказ. Партия националистов SNP сделала независимость единственным пунктом своей программы и выиграла с тех пор все выборы в Шотландии. С таким мандатом она объявила, что проведет референдум 19 октября 2023 года, но закон принимать не стала - решила обратиться в Верховный суд заранее, чтобы избежать ненужных тяжб позже.

И вот суд постановил, что полномочий принимать такой закон у шотландского парламента нет.

"Шотландцев не заткнуть"

Это не конец, предупредила первый министр (глава правительства) Шотландии Никола Стерджен.

"Сегодняшнее решение закрывает лишь один из путей к тому, чтобы голос Шотландии по вопросу о независимости был услышан. Но в демократии заставить нас замолчать невозможно и не получится", - заявила Стерджен.

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"Закон, который не позволяет Шотландии определять ее собственное будущее без согласия центральной власти в Вестминстере, разоблачает миф о Великобритании как о добровольном партнерстве наций и лишь доказывает, что нужен референдум", - написала она в "Твиттере" после оглашения вердикта.

Помимо Шотландии в Соединенное Королевство входят еще Англия, Уэльс и Северная Ирландия. После децентрализации власть над некоторыми сферами жизни (образование, здравоохранение и многое другое) в трех из четырех (кроме Англии) была делегирована местным избранным шотландским, валлийским и североирландским властям.

Однако для референдума о выходе из королевства нужно согласие британского Парламента. Его контролирует Консервативная партия, и ее правительство наотрез отказывается давать шотландцам второй шанс. Резко против были все премьеры-консерваторы последних лет: и Тереза Мэй, и Борис Джонсон, и нынешний премьер Риши Сунак.

Бой с Лондоном за право на референдум затягивается, полагает Гленн Кэмпбелл, редактор отдела шотландской политики Би-би-си.

"Все это означает, что никакого второго референдума 19 октября 2023 года не будет. Министры от SNP выполнят решение суда и не будут нарушать закон. Варианты незаконного плебисцита наподобие каталонского даже не рассматриваются", - прокомментировал он вердикт.

Теперь вопрос о референдуме переходит из судебной и законодательной плоскости в исключительно политическую. Еще до того, как судьи единственного общего для всех четырех стран Соединенного Королевства суда вынесли свое решение, Стерджен описывала, как будет действовать дальше в случае поражения.

Она говорила, что на следующие выборы ее партия пойдет с одним-единственным лозунгом - независимость - и, вооруженная результатом, продолжит бороться. Следующие выборы в британский парламент должны состояться не позже января 2025 годов.

Зачем Шотландии независимость?

На этот вопрос местные власти дали ответ в серии документов "Строим новую Шотландию", последний из которых был опубликован месяц назад.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Первый референдум должен был решить вопрос о независимости на "поколения вперед". Но брексит спутал карты

В будущем без Англии партия Стерджен обещает воссоединиться с Евросоюзом, но при этом сохранить свободу передвижения с остатками Великобритании и Ирландией. Постепенно перейти на шотландскую валюту, но первое время пользоваться фунтом стерлингов. Построить новую экономику с социальным лицом по европейским лекалам - усилить защиту работников, инвестировать в "зеленые" технологии и общественный транспорт. А также смягчить миграционную политику для увеличения трудоспособного населения.

Опросы общественного мнения в последние годы показывают, что среди чуть более 5 млн жителей Шотландии голоса сторонников и противников независимости разделены примерно поровну.

Лондонские власти, со своей стороны, напоминают Шотландии о субсидиях центрального правительства и о том, что ее экономика в упадке, а ее прежняя основа - добыча нефти и газа - уходит в прошлое в свете борьбы с изменением климата.

Решение суда ободрит правительство Риши Сунака, и оно попытается поставить крест на вопросе о втором референдуме о независимости Шотландии, предложив заняться более насущными вопросами - в первую очередь борьбой с самым серьезным экономическим кризисом за последние десятилетие, в который Британия стремительно погружается.

Шотландцы уверены, что кризис вызван прежде всего политикой их главных соперников - партии тори, которая у власти уже более 12 лет, половина из которых прошли под флагами брексита и слома прежней экономической модели. Противодействие Лондона шотландцев не остановит, уверена Стерджен.