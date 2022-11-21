В Лондоне слушается апелляция по делу лишенной британского гражданства "жены джихадиста" Шамимы Бегум

21 ноября 2022, 13:29 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, PA

В Лондоне в Специальной апелляционной комиссии по иммиграции начались судебные слушания по делу Шамимы Бегум, в 2015 году отправившейся из Лондона в Сирию и вышедшей замуж за боевика "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России).

В 2019 году Великобритания лишила Бегум британского гражданства по соображениям национальной безопасности, и ее адвокаты собираются оспорить это решение.

Адвокаты Шамимы Бегум утверждают, что она стала жертвой торговли людьми, и ее вывезли в Сирию с целью сексуальной эксплуатации. Она по-прежнему находится в лагере беженцев на севере Сирии, контролируемом курдскими повстанцами. Британское правительство настаивает на том, что она представляет угрозу безопасности страны.

Дело Шамимы Бегум

В 2014 году Шамима, тогда 15-летняя старшеклассница, сбежала из дома своих родных в восточном Лондоне и уехала с двумя школьными подругами в Сирию, где вышла замуж за боевика "ИГ". Трое ее детей скончались в младенчестве. Муж Бегум, обратившийся в ислам голландец, по имеющимся данным, сидит в сирийской тюрьме.

Зимой 2019 года британские журналисты нашли Бегум в лагере беженцев в Сирии. Она дала пространное интервью газете Times, в котором, в частности, заявила, что не жалеет о решении присоединиться к "ИГ" и что ее не смущает вид отрезанной головы в мусорной урне.

Бегум также утверждала, что взрыв на концерте в Манчестере в 2017 году, в результате которого погибли 22 человека, в том числе несколько детей, был "местью" и сравнивала его с военными ударами по целям "Исламского государства".

После скандального интервью тогдашний министр внутренних дел Саджид Джавид лишил ее британского гражданства "по соображениям национальной безопасности".

В июле 2020 года апелляционный суд постановил, что Бегум не может эффективно оспорить это решение, находясь в лагере беженцев в Сирии, и, таким образом, нарушено ее право на объективное судебное разбирательство.

Адвокаты Бегум доказывали, что решение МВД незаконно, поскольку в результате она оказалась вообще без гражданства (родители Бегум приехали в Британию из Бангладеш, но страна отказалась предоставить ей свое гражданство), и ей угрожает гибель или жестокое и унизительное обращение.

Однако в феврале 2021 года Верховный суд Великобритании отказал ей в разрешении приехать в страну для ведения дела о восстановлении гражданства, поданного против Министерства внутренних дел.

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Аргументы защиты

Тасниме Акунджи, адвокат семьи Бегум, заявил, что главный упор в деле делается на том, считать ли ее жертвой торговли людьми, а также на том, учел ли тогдашний министр внутренних дел (Саджид Джавид) эти обстоятельства, принимая решение о лишении ее гражданства.

В опубликованной в начале этого года книге журналиста Ричарда Кербаджа утверждается, что Бегум и ее подруг вывез в Сирию некий Мохаммед Аль-Рашед, сириец, сотрудничавший с канадскими службами безопасности и отвечавший за турецкую сторону обширной сети контрабанды людей ИГ.

"Сейчас уже достаточно точно установлено, что ее и ее подруг перевез через границу... канадский агент канадских сил безопасности, - сказал Акунджи. - Это довольно четко укладывается в само определение торговли людьми".

В суде адвокаты Бегум утверждали, что "лишение ее британского гражданства было непропорциональным средством для устранения любого предполагаемого риска национальной безопасности".

Адвокат Саманта Найтс сказала: "По сути речь идет о британском ребенке в возрасте 15 лет, который вместе со своими друзьями попал под влияние эффективной пропагандистской машины ИГ".

Найтс заявила, что имеются неоспоримые доказательства того, что Бегум завербовали, перевезли, укрыли и приняли в Сирии с целью сексуальной эксплуатации и брака со взрослым мужчиной.

"Она следовала хорошо известной схеме, по которой ИГ цинично вербовало и готовило детей женского пола, начиная с 14 лет, чтобы их можно было предложить в качестве "жен" взрослым мужчинам", - сказала Найтс.

По ее мнению, решение лишить ее гражданства после нашумевшего интервью было поспешным и необоснованным.

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Угроза безопасности

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Адвокаты Министерства внутренних дел в свою очередь утверждали, что решение о лишении Шамимы Бегум гражданства было правильным. Обвинение считает, что, покидая территории "Исламского государства", Бегум руководствовалась лишь соображениями собственной безопасности.

Адвокаты МИД также напоминали, что в своих многочисленных интервью она не выразила никакого раскаяния и признала, что ей было известно о том, что из себя представляет ИГ. (Со временем Бегум поменяла позицию, заявляя, что лучше умрет, чем вернется в ИГ, и утверждая, что ее единственное преступление - это глупость, заставившая ее примкнуть к боевикам.)

В официальном заключении Службы безопасности MI5 говорится: "MI5 считает, что лица, которые приехали на территорию, контролируемую ИГ, после образования так называемого халифата, а также те, кто приехал до июня 2014 года и остался в рядах ИГ, радикализировались и подверглись влиянию экстремизма и насилия со стороны ИГ. Мы также считаем, что, если эти люди вернутся с территории, контролируемой ИГ, они будут представлять угрозу национальной безопасности Великобритании".

"Дайте мне шанс"

Дело Бегум стало предметом ярых споров в британском обществе - есть те, кто считает, что она должна отвечать за содеянное ею по британским законам, другие же убеждены, что своими действиями она лишила себя права на британское гражданство. Газета Sun назвала ее "ярой фанатичкой, которой не должно быть места на британской земле".

Правозащитная группа Liberty заявила, что "демократические правительства не могут лишать человека права на объективное судебное разбирательство, равно как и гражданства, по собственной прихоти".

Сама же Шамима просит разрешить ей вернуться в Великобританию, чтобы помогать борьбе с терроризмом. Она хочет рассказать властям о тактике, которую ИГ использует при вербовке людей, и даже готова предложить способы переубеждения тех, кто рискует подпасть под влияние экстремистской идеологии.

Она утверждает, что не принимала участия в подготовке терактов и готова доказать это в суде. "Я знаю, что некоторые люди никогда не поверят, что я изменилась - вне зависимости от того, что я делаю и говорю. Не поверят, что я хочу помочь, - сказала Шамима британским журналистам. - Но тем, у кого в сердце есть хотя бы капля милосердия и жалости, кто способен сопереживать, я от всей души хочу сказать, что я жалею обо всех без исключения своих поступках в Сирии. И буду жалеть до конца жизни".

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Репатриация

Шамима Бегум - одна из сотен европейцев, чья судьба после распада в 2019 году так называемого халифата оказалась непростым вопросом для западных правительств.

По оценкам, около 900 человек отправились из Великобритании в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к группировке ИГ. Считается, что около 150 из них были лишены гражданства.

Некоторые страны, в частности Германия и Бельгия, пытаются проводить регулярные операции по репатриации.

В октябре Германия заявила, что урегулировала "почти все известные случаи" с немецкими семьями в лагерях для джихадистов в Сирии, утверждая, что в Германию вернулись 76 несовершеннолетних и 26 женщин.

По данным федеральной прокуратуры Бельгии, в середине 2022 года в сирийских лагерях оставалось "несколько женщин и несколько детей".

Франция проводила репатриацию в индивидуальном порядке, но в последнее время после критики Европейского суда по правам человека ее темпы ускорились.