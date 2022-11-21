Миссия "Артемида": капсула НАСА "Орион" добралась до Луны

час назад

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Автор фото, NASA Подпись к фото, По дороге к Луне "Орион" сделал несколько селфи

Космическая капсула "Орион", запущенная на прошлой неделе в рамках проекта НАСА "Артемида", прошла в 130 километрах от лунной поверхности и теперь выходит на более высокую орбиту.

Во время этого маневра связь с аппаратом прервалась на 34 минуты, поскольку модуль находился с обратной стороны Луны.

После выхода на связь корабль послал в центр управления полетами снимок Земли, на котором она выглядит маленьким голубым шариком на фоне черного космоса.

По словам специалистов НАСА, пока что миссия превосходит все ожидания.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Эта бледноголубая точка - наша Земля

"Это один из тех дней, о которых долго-долго думаешь и мечтаешь, - признался руководитель программы полетов НАСА Зебулон Сковилл. - Утром мы провели вокруг Луны очередной космический корабль, способный нести экипаж, и через несколько лет будем вновь готовы отправить туда людей. Это настоящий прорыв".

Автор фото, NASA Подпись к фото, Капсула "Орион" прошла над местами посадок прошлых лунных миссий "Аполлон"

Когда капсула пролетала на Луной, она прошла над местами посадки кораблей "Аполлон-11-12-13".

Начало миссии "Артемида" положил состоявшийся в среду пуск самой мощной на сегодняшний день ракеты-носителя из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Запуск ракеты-носителя с капсулой "Орион"

Эта ракета вывела на лунную орбиту космическую капсулу "Орион", которая по пути уже послала на Землю несколько селфи.

Автор фото, NASA Подпись к фото, В капсуле летят манекены в пилотских креслах и пассажир по имени Снупи. Сможете разглядеть его на фото?

Поскольку это испытательный полет, в капсуле, технически предназначенной для экипажа, разместились три манекена, увешанные всевозможными датчиками и приборами.

"Все эти приборы помогут выяснить, подходят ли для людей условия на борту, - поясняет кандидат в астронавты НАСА Зена Кардман. - Там есть датчики радиации, сенсоры движения, акселерометры - в общем, все то, что имеет большое значение для людей".

Если этот пробный полет пройдет нормально, то в следующий рейс к Луне отправятся уже не манекены, а живые астронавты.

За полетом внимательно следит и Европейское космическое агентство, отвечавшее за строительство технического отсека "Ориона", в котором расположены энергетическая и силовая установки.

ЕКА "договорилось" и об отправке к Луне своего пассажира - знаменитого британского мультяшного героя барашка Шона, который летит, пристегнутый по всем правилам в кресле. Компанию ему составляет американский герой комиксов и мультфильмов, талисман НАСА песик Снупи. Тот, правда, не пристегнут и свободно летает по капсуле.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Зачем НАСА возвращается на Луну и как это поможет добраться до Марса?

Пройдя впритирку с Луной, "Орион" теперь должен выйти на более высокую орбиту и 26 ноября побить рекорд дальности, установленный "Аполлоном-13", удалившись от Земли на 400171 км.

А через два дня капсула преодолеет рубеж в 430 тыс. километров - так далеко не залетал еще ни один космический корабль, предназначенный для экипажа.