Миссия "Артемида": капсула НАСА "Орион" добралась до Луны
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Космическая капсула "Орион", запущенная на прошлой неделе в рамках проекта НАСА "Артемида", прошла в 130 километрах от лунной поверхности и теперь выходит на более высокую орбиту.
Во время этого маневра связь с аппаратом прервалась на 34 минуты, поскольку модуль находился с обратной стороны Луны.
После выхода на связь корабль послал в центр управления полетами снимок Земли, на котором она выглядит маленьким голубым шариком на фоне черного космоса.
По словам специалистов НАСА, пока что миссия превосходит все ожидания.
"Это один из тех дней, о которых долго-долго думаешь и мечтаешь, - признался руководитель программы полетов НАСА Зебулон Сковилл. - Утром мы провели вокруг Луны очередной космический корабль, способный нести экипаж, и через несколько лет будем вновь готовы отправить туда людей. Это настоящий прорыв".
Когда капсула пролетала на Луной, она прошла над местами посадки кораблей "Аполлон-11-12-13".
Начало миссии "Артемида" положил состоявшийся в среду пуск самой мощной на сегодняшний день ракеты-носителя из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Эта ракета вывела на лунную орбиту космическую капсулу "Орион", которая по пути уже послала на Землю несколько селфи.
Поскольку это испытательный полет, в капсуле, технически предназначенной для экипажа, разместились три манекена, увешанные всевозможными датчиками и приборами.
"Все эти приборы помогут выяснить, подходят ли для людей условия на борту, - поясняет кандидат в астронавты НАСА Зена Кардман. - Там есть датчики радиации, сенсоры движения, акселерометры - в общем, все то, что имеет большое значение для людей".
Если этот пробный полет пройдет нормально, то в следующий рейс к Луне отправятся уже не манекены, а живые астронавты.
За полетом внимательно следит и Европейское космическое агентство, отвечавшее за строительство технического отсека "Ориона", в котором расположены энергетическая и силовая установки.
ЕКА "договорилось" и об отправке к Луне своего пассажира - знаменитого британского мультяшного героя барашка Шона, который летит, пристегнутый по всем правилам в кресле. Компанию ему составляет американский герой комиксов и мультфильмов, талисман НАСА песик Снупи. Тот, правда, не пристегнут и свободно летает по капсуле.
Пройдя впритирку с Луной, "Орион" теперь должен выйти на более высокую орбиту и 26 ноября побить рекорд дальности, установленный "Аполлоном-13", удалившись от Земли на 400171 км.
А через два дня капсула преодолеет рубеж в 430 тыс. километров - так далеко не залетал еще ни один космический корабль, предназначенный для экипажа.
После этого "Орион" отправится в обратный полет, вновь пройдет рядом с Луной и 11 декабря должен приводниться в Тихом океане.