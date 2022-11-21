Землетрясение в Индонезии: более 160 погибших и сотни пострадавших

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Спасатели перевозят пострадавшего ребенка в больницу в Чианжуре. Восточная Ява, Индонезия, 21 ноября 2022 г.

В результате землетрясения на острове Ява в Индонезии погибло по меньшей мере 162 человека, сотни пострадали. Об этом сообщил региональный губернатор Ридуан Камил.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6. Его эпицентр был расположен в городе Чианджур в западной части острова, на глубине 10 км.

Множество людей госпитализированы, многим приходится оказывать помощь прямо на улице. Спасатели продолжают поиски в надежде найти под завалами живых людей.

Район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням, многие дома здесь были небрежно построены - они превратились в груды мусора.

Губернатор Западной Явы Ридуан Камил также заявил, что более 326 человек получили травмы и увечья.

Он сказал, что число раненых и погибших, вероятно, будет расти, потому что в районе стихийного бедствия, в отдаленных его частях все еще находится много людей.

Губернатор также сообщил, что более 13 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, и более 2 тыс. домов получили повреждения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Разрушенное здание школы в Чианджуре, Восточная Ява

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Классная комната в школе в Чианджуре

Глава администрации города Чианджур Херман Сухерман сообщил, что травмы - это в основном переломы костей, полученные в результате обрушения зданий.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Толчки также были зафиксированы в столице Индонезии Джакарте, в ста километрах от эпицентра

Как процитировало его новостное агентство AFP, в течение для в больницу продолжали прибывать кареты "скорой помощи" из сельской местности, а многие семьи в деревнях все еще не были эвакуированы.

Многим из пострадавших пришлось оказывать помощь на парковке больницы, после того как она в результате землетрясения на несколько часов осталась без электричества.

Толчки также ощущались в столице страны Джакарте, в ста километрах от эпицентра. Здесь были эвакуированы люди из многоэтажных зданий.

Землетрясение началось в 13:21 по восточно-индонезийскому времени (09:21 по московскому времени) в понедельник.

Сотрудники офисов в деловом районе столицы, почувствовав толчки, бросились на улицы.

"Я работал в офисе и вдруг почувствовал, что подо мной затрясся пол. Я отчетливо чувствовал толчки. Я замер, чтобы понять, что происходит, но трясти стало еще сильнее и это продолжалась некоторое время", - рассказал агентству Франс Пресс юрист Мэйэдита Валуйо.

Офисный работник Ахмад Ридуан в свою сказал в интервью агентству Рейтер:

"Мы все здесь в Джакарте привычны к этому [землетрясениям], но сейчас люди очень нервничают, у нас паника".