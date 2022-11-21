Землетрясение в Индонезии: более 160 погибших и сотни пострадавших
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В результате землетрясения на острове Ява в Индонезии погибло по меньшей мере 162 человека, сотни пострадали. Об этом сообщил региональный губернатор Ридуан Камил.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6. Его эпицентр был расположен в городе Чианджур в западной части острова, на глубине 10 км.
Множество людей госпитализированы, многим приходится оказывать помощь прямо на улице. Спасатели продолжают поиски в надежде найти под завалами живых людей.
Район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням, многие дома здесь были небрежно построены - они превратились в груды мусора.
Губернатор Западной Явы Ридуан Камил также заявил, что более 326 человек получили травмы и увечья.
Он сказал, что число раненых и погибших, вероятно, будет расти, потому что в районе стихийного бедствия, в отдаленных его частях все еще находится много людей.
Губернатор также сообщил, что более 13 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, и более 2 тыс. домов получили повреждения.
Глава администрации города Чианджур Херман Сухерман сообщил, что травмы - это в основном переломы костей, полученные в результате обрушения зданий.
Как процитировало его новостное агентство AFP, в течение для в больницу продолжали прибывать кареты "скорой помощи" из сельской местности, а многие семьи в деревнях все еще не были эвакуированы.
Многим из пострадавших пришлось оказывать помощь на парковке больницы, после того как она в результате землетрясения на несколько часов осталась без электричества.
Толчки также ощущались в столице страны Джакарте, в ста километрах от эпицентра. Здесь были эвакуированы люди из многоэтажных зданий.
Землетрясение началось в 13:21 по восточно-индонезийскому времени (09:21 по московскому времени) в понедельник.
Сотрудники офисов в деловом районе столицы, почувствовав толчки, бросились на улицы.
"Я работал в офисе и вдруг почувствовал, что подо мной затрясся пол. Я отчетливо чувствовал толчки. Я замер, чтобы понять, что происходит, но трясти стало еще сильнее и это продолжалась некоторое время", - рассказал агентству Франс Пресс юрист Мэйэдита Валуйо.
Офисный работник Ахмад Ридуан в свою сказал в интервью агентству Рейтер:
"Мы все здесь в Джакарте привычны к этому [землетрясениям], но сейчас люди очень нервничают, у нас паника".
В Индонезии землетрясения происходят достаточно часто - страна находится в зоне "огненного кольца" тектонической активности в Тихом океане. Так, в результате мощного землетрясения на острове Сулавеси в 2018 году погибло более 2 тыс. человек.