Чужие кости. Скелет тираннозавра, оцененный в 25 млн долларов, сняли с аукциона

22 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Подозрение вызвали отверстия в челюсти у Шена - они точно такие же, как у Стэна

Скелет тираннозавра, выставленный на продажу на аукционе Christie's и предварительно оценивавшийся в 25 млн долларов, был в последний момент снят с торгов из-за подозрений в фальсификации.

Представители аукционного дома подтвердили Би-би-си, что среди лотов, выставленных в Гонконге 30 ноября, тираннозавра не будет. Вместо этого владелец решил сдать его музею напрокат.

Между тем, как сообщила газета New York Times, американская организация, которая специализируется на ископаемых останках, заподозрила, что части скелета динозавра, получившего прозвище Шен, сильно напоминают слепки со скелета другого известного тираннозавра рекс по имени Стэн.

Права интеллектуальной собственности на Стэна принадлежат Институту геологических исследований Блэк-Хиллз, который может законно продавать слепки со своего тираннозавра по цене 120 тыс. долларов за штуку.

Как заявил газете президент института Питер Ларсон, увидев фотографии скелета Шена, он был поражен его сходством со скелетом Стэна.

В частности, по словам Ларсона, в челюсти Шена были характерные отверстия точно как у Стэна. По мнению ученого, владелец Шена, имя которого не разглашается, мог приобрести репликацию Стэна и частично дополнить его элементами имеющегося у него скелета.

"Они использовали Стэна, чтобы продать динозавра, который Стэном не является, и это сильно запутывает дело", - подчеркнул Ларсон, отметив, что аукционный дом поступил правильно, сняв вызывающий много вопросов скелет с торгов.

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Как пишет газета, ранее адвокат Ларсона связался с Christie's и поставил им на вид, что они не уточнили, что части скелета Шена были слепками со Стэна.

Уже после этого в описании скелета на веб-сайте аукциона появилось сообщение, что копии костей, добавленные к оригинальным костям, чтобы дополнить скелет Шена, были произведены Институтом Блэк-Хиллз и приобретены у него. Вдобавок аукционный дом подтвердил, что ни один из зубов Шена не является оригинальным.

Впрочем, и это описание затем было удалено с сайта аукциона.

По словам Christie's, в общей сложности в скелете Шена было 80 подлинных костей. При этом, как отмечает Филдовский музей естествознания в Чикаго - один из крупнейших музеев такого рода в мире, - полный скелет тираннозавра рекс должен насчитывать около 380 костей и найти такой скелет - исключительная редкость.

"Неизвестно ни одного скелета тираннозавра рекс, который бы полностью состоял из оригинальных костей. Но мы полагаем, что оригинальные элементы Шена - подлинные".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Шен мог "позаимствовать" часть костей у Стэна, а зубы у него и вовсе все чужие

Как утверждалось, скелет Шена весом в 1,4 тонны, высотой 4,6 метра и длиной в 12 метров был обнаружен в Монтане. Судя по всему, это был самец, живший около 67 млн лет назад.

Ожидалось, что скелет уйдет с молотка за 15-25 млн долларов. Для примера, Стэн был продан на том же аукционе Christie's в 2020 году за 31,8 млн.