На китайском заводе компании Foxconn, собирающем смартфоны Apple, бунтуют рабочие

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Работники предприятия опасаются, что руководство не выполнит своих обещаний и не выплатит надбавки (кадр из видео агентства Рейтер)

Компания-производитель смартфонов Foxconn подтвердила случаи насилия в ходе волны протестов на ее крупнейшем сборочном предприятии в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань.

В сети появились многочисленные видео демонстраций, в которых принимают участие сотни работников завода, вступающих в стычки со спецподразделениями полиции и людьми, одетыми в защитные костюмы (которые в Китае обычно надевают во время закрытия территории или города во время антивирусного локдауна).

Работники крупнейшего в мире предприятия по производству айфонов утверждают, что руководство внесло изменения в их контракты.

В своем заявлении Foxconn подтвердила, что у некоторых работников возникли сомнения по поводу оплаты, но компания обещает им выплаты в соответствии с трудовыми договорами. Она также назвала "заведомо ложными" слухи о том, что новичков просят делить комнаты в общежитиях с работниками, заразившимися ковидом. Foxconn утверждает, что комнаты были продезинфицированы и проверены местными властями прежде, чем туда заселили новых работников.

В октябре в связи с участившимися случаями заражения ковидом на заводе был введен локдаун, но некоторые работники нарушили его и отправились по домам.

После этого компания наняла новых работников, пообещав им крупные премии.

На сайте прямой трансляции с предприятия можно было увидеть одних работников, скандирующих "Защищайте наши права!", в то время как другие разбивали камеры наблюдения и окна палками.

"Они поменяли контракты, чтобы мы не получили обещанной надбавки. Они держат нас в карантине, но при этом не обеспечивают едой, - заявил один из работников во время прямой трансляции. - Если они не выполнят наши требования, мы продолжим борьбу". Этот же человек утверждал, что лично видел сильно покалеченного мужчину, которого избила полиция.

Другой сотрудник компании, недавно поступивший на работу, рассказал в интервью Би-би-си, что некоторые новички опасаются, что могут заразиться ковидом от тех, кто оставался на заводе во время последней вспышки заболевания.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Руководство компании Foxconn практически изолировало свой завод от внешнего мира

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В среду утром на предпритие прибыли усиленные подразделения полиции - это подтверждают и размещенные в интернете видео прямого эфира, где видны многочисленные вооруженные полицейские. По словам еще одного работника-новичка, с которым удалось поговорить Би-би-си, он видел лежащего на земле человека, у которого вся голова была в крови.

"Я не знаю точно причины, по которой люди протестуют, но они перемешали нас, новичков, с работниками, которые заражены ковидом", - заявил он.

Foxconn - это тайванская фирма, главный субподрядчик Apple. На ее предприятии в Чжэнчжоу собирают больше айфонов, чем где-либо еще в мире.

В конце октября на фоне новой волны заболеваемости ковидом и слухов о плохом обращении с персоналом завода многие работники сбежали с предприятия и отправились по домам, причем их исход широко освещался в соцсетях.