ВОЗ: российские удары по энергосистеме Украины угрожают жизням миллионов украинцев

59 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Согласно прогнозам, температура в Украине этой зимой может опуститься до -20 градусов

Из-за попыток России уничтожить энергетику Украины под угрозой этой зимой окажутся жизни миллионов украинцев, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри Клюге.

"Половина инфраструктуры украинской энергетики повреждена или уничтожена. Это уже влияет на систему здравоохранения и на здоровье людей. Проще говоря, этой зимой перед людьми встанет вопрос выживания", - сказал Клюге на брифинге в Киеве.

По оценке ВОЗ, предстоящей зимой еще два-три миллиона украинцев могут покинуть свои дома "в поисках тепла и безопасности". Жителям страны в условиях отсутствия отопления и света больше обычного грозят инфекции дыхательных путей, грипп и коронавирус.

Из-за российских ударов по энергетике, по словам представителя ВОЗ, уже сейчас сотни больниц и других учреждений системы здравоохранения не могут нормально работать - нет или не хватает электричества и воды.

По словам Клюге, родильным домам необходимы инкубаторы, банкам крови нужны холодильники, а палатам интенсивной терапии - вентиляторы, и все это требует энергии.

Клюге таже сказал, что ВОЗ беспокоит судьба 17 тысяч пациентов с ВИЧ в Донецке, у которых скоро могут закончиться жизненно необходимые антиретровирусные препараты.

Большая часть Донецкой области находится под контролем России, и Клюге призвал к созданию гуманитарного медицинского коридора во все недавно отвоеванные и оккупированные районы.

Также растет беспокойство по поводу увеличения случаев инфицирования коронавирусом.

"Из-за низкого уровня вакцинации, не говоря уже о бустерах, у миллионов украинцев ослабевает или отсутствует иммунитет к ковиду",- отметил Клюге.

На днях в Украине выпал снег, а температура опустилась ниже нуля. Зимой температура может опуститься до -20 градусов и ниже.

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Запорожская АЭС, которая производила более 25% электричества в Украине, сейчас фактически не работает. В минувшие выходные она вновь подверглась обстрелам.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил эти нападения, заявив, что создало еще одну критическую ситуацию на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

По словам Гросси, на территории АЭС обнаружены значительные повреждения, но ключевое оборудование цело, опасности утечки радиации нет.

МАГАТЭ по-прежнему требует сделать на АЭС зону безопасности и не обстреливать ее.