Спустя 10 лет после похищения Джона Кантли боевиками ИГ в Сирии судьба фоторепортера остается неизвестной

Фрэнк Гарднер

корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

час назад

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22 ноября исполняется 10 лет с тех пор, как боевики "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России) похитили в Сирии британского фотожурналиста Джона Кантли.

Считается, что он был единственным иностранным заложником, которого они не освободили и не убили на камеру.

Кантли пережил других британских заложников и появлялся в пропагандистских видеороликах группировки. Его судьба по-прежнему остается загадкой.

Предполагается, что он погиб, но его тело так и не было найдено. Недавно его семья провела отпевание Джона.

В старинной нормандской церкви в тихой деревне в Хэмпшире его родственники и друзья собрались, чтобы помянуть пропавшего. На службе прозвучали любимые рок-песни Джона Кантли.

Кантли был байкером, путешественником, искателем приключений и замечательным рассказчиком, но прежде всего - страстным фотожурналистом.

В 2012 году, после работы в самых отдаленных уголках планеты, включая Афганистан и Гималаи, он отправился в Сирию - вести летопись разгоравшейся гражданской войны.

В июле того же года его похитили вместе с голландским фотографом. При попытке бегства он был ранен, прежде чем другая группа боевиков вмешалась и добилась их освобождения.

Джон вернулся в Англию, но затем, отмахнувшись от уговоров родственников, снова отправился в Сирию, чтобы продолжить свою работу.

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"Джон знал, насколько опасно снова ехать в Сирию, чтобы фиксировать там зверства, которые творил Асад по отношению к своему народу, - сказала мне его сестра Джессика. - Я уважала его решение вернуться и понимала, почему он считал, что должен ехать".

Для Джона это решение стало роковым.

22 ноября 2012 года, вскоре после пересечения практически невидимой границы между Турцией и Сирией, он был схвачен боевиками ИГ на блок-посту вместе с американским журналистом Джеймсом Фоули. На момент похищения ему было 42 года.

В течение последующих лет его держали в ужасных условиях, практически не кормили и пытали вместе с американскими и европейскими заложниками.

Впоследствии европейских заложников освободили - как сообщается, за огромный выкуп, а все остальные британцы и американцы были показательно убиты на камеру.

Двое из самых жестоких боевиков оказались британскими гражданами родом из западного Лондона: Эль Шафи Эль Шейх и Александа Котей. Обоих осудили в США и приговорили к пожизненному заключению.

"Я всегда буду особенно гордиться тем, что слышала о Джоне, о том, как он без устали поддерживал и заботился об окружающих - в основном, о более молодых пленниках, вместе с которыми он был в заточении, - говорит его сестра. - Их держали в таких ужасных условиях, что это даже невозможно себе вообразить. Он был добрым и порядочным человеком".

В плену Кантли удавалось выживать в течение нескольких лет - он стал своего рода пресс-секретарем боевиков, сочиняя и озвучивая их пропагандистские релизы. Он появился в 14 их видеороликах, поначалу одетый в оранжевый комбинезон.

Он говорил другим заложникам, что делает это против своей воли, и даже сказал одному из них, которого должны были вскоре освободить, что хочет, чтобы британское правительство разбомбило их тюрьму, чтобы прекратить его мучения.

Последний раз его видели живым в декабре 2016 года в Мосуле. Поскольку его тело так и не было найдено, считается, что, скорее всего, он погиб во время массированной бомбардировки силами коалиции города, где прочно окопались боевики ИГ.