Шесть редакторов закрывшейся газеты Apple Daily в Гонконге признали себя виновными в "сговоре с иностранными силами"
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Четыре бывших старших редактора и два бывших руководителя газеты Apple Daily во вторник в Высоком суде Гонконга признали себя виновными в "сговоре с иностранными силами для создания угрозы национальной безопасности".
Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение.
Apple Daily - основанный 27 лет назад популярный в Гонконге таблоид. Он совмещал на своих страницах информацию о продемократическом движении Гонконга, журналистские расследования в отношении представителей власти, и истории о знаменитостях.
Apple Daily считалась рупором продемократического движения в Гонконге и не боялась критиковать китайское государство.
В июне 2021 года около полутысячи полицейских ворвались в офисы Apple Daily в Гонконге под предлогом того, что ее публикации нарушают закон о национальной безопасности.
Полиция арестовала главного редактора и четырех менеджеров издания. Активы на 18 млн гонконгских долларов (2,3 млн долларов США), принадлежащие трем компаниям, связанным с Apple Daily, были заморожены.
Газетой владел известный гонконгский предприниматель-миллиардер Джимми Лай, который сейчас находится в тюрьме за участие в несанкционированном митинге в 2019 году.
Сотни статей газеты были представлены в качестве доказательств в ходе судебного процесса против первых лиц газеты, включая ее главного редактора.
Прокуроры заявили, что в статьях содержался призыв к вмешательству иностранных сил, чтобы помочь оппозиции Гонконга, и призыв к санкциям против Пекина.
Ожидается, что некоторые из шести человек, признавших себя виновными, дадут показания на предстоящем громком процессе Джимми Лая.
Это признание - часть знакового дела, в котором новый закон о национальной безопасности, введенный Пекином в 2020 году для подавления инакомыслия, впервые был использован против медиа-организации и ее сотрудников.
С момента принятия закона в июне 2020 года за нарушение его положений были арестованы более 100 человек, в том числе и Джимми Лай.