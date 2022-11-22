В поисках "ячейки русского мира". СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

час назад

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Автор фото, СБУ

Во вторник Служба безопасности Украины провела обыски на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, а также в двух монастырях и епархии в Ровенской области - эти объекты принадлежат к Украинской православной церкви, которая до недавнего времени относилась к Московскому патриархату. Сотрудники украинских спецслужб говорят, что проводят "контрразведывательные мероприятия" в рамках работы по "противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине".

СБУ сообщила, что цель обысков - "недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира", проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; защита населения от провокаций и террористических актов". Служба безопасности уточняет, что ее сотрудники вместе с полицией и Нацгвардией осматривают территорию и помещения Лавры, ищут там запрещенные предметы и проверяют находящихся на территории людей.

Неделю назад СБУ завела дело из-за того, что во время службы в одном из храмов лавры звучала песня со словами "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка - Русь". "Во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир", - говорилось в заявлении ведомства. Уголовное дело было заведено по статье об оправдании вооруженной агрессии против Украины.

Руководство лавры отстранило священника, проводившего эту службу. Комментируя этот инцидент, уставщик Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп заявил, что песню о "Матушке Руси" пела группа активистов, а священник был занят помазанием прихожан и не слышал, что именно звучит.

Во вторник также стало известно об обысках в Ровенской области, в частности, на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, где в селе Серники расположен женский монастырь Волынской иконы Божией Матери, а также в помещении Сарно-Полесской епархии УПЦ.

По данным офиса СБУ в Ровенской области, это также работа по "противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине".

Заседание Синода

23 ноября УПЦ планировала провести заседание Священного Синода, на котором может быть принят ряд важных кадровых решений. Эксперты предположили, что на фоне скандалов вокруг лавры эти решения могут касаться главы Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Представитель Православной церкви Украины (ПЦУ), которая получила от томос об автокефалии от Вселенского патриарха и которую не признает УПЦ, заявил, что результаты обысков станут известны уже завтра, на Синоде УПЦ. Член Синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ Андрей Смирнов также сообщил, что на территории монастырей на Ровенщине нашли пропагандистские материалы, а в управлении епархии УПЦ - 800 тысяч гривен и 17 500 долларов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Автор фото, СБУ Подпись к фото, Священники на территории лавры

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В прошлом Служба безопасности Украины заявляла, что в руководстве УПЦ (до недавнего времени Московского патриархата) есть епископы с пророссийскими взглядами. После начала российского вторжения в Украину также появлялись сообщения о том, что священники УПЦ способствовали российским оккупационным войскам и продолжали активно вести пропаганду "русского мира".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на обыски, заявив, что их нужно рассматривать в контексте "войны, которую Украина давно ведет с РПЦ". "На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", - сказал Песков, отвечая на вопрос по поводу обысков.

Реакция украинских соцсетей на обыски была прямо противоположной. "Изгнание московских чертей из храма началось", - так прокомментировал обыски в храмах УПЦ дипломат и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Украинские пользователи также называют СБУ "службой божьей здорового человека", а сам факт обыска - "схождением благодатного подозрения". "Результат обыска в лавре известен наперед: перерыли все, Бога не нашли", - в шутку резюмирует обыски в лавре один из пользователей.

Автор фото, Getty Images

После начала войны России против Украины Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата и прекратила поминать Кирилла. Однако формально она сохраняет с ним связь - для других поместных церквей она и дальше является частью РПЦ. Также УПЦ не просит другие поместные церкви о признании ее независимости.

Киево-Печерская лавра сейчас находится в пользовании УПЦ. Однако помещения лавры - памятники архитектуры, которые принадлежат государству.

Автокефальная Православная церковь Украины уже давно обратилась к властям с просьбой предоставить им часть помещений лавры в пользование. Однако правительство Украины на это не согласилось.

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