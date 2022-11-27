Мощный оползень на острове Искья. Спасатели ищут пропавших

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Оползень утащил в море десятки машин

Несколько человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями, на острове Искья, недалеко от Неаполя.

Поток грязи и мусора, достигший побережья рано утром в субботу, повалил деревья, поглотил здания и увлек за собой в море десятки автомобилей.

Сообщается, что под толщей грязи было найдено тело женщины, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Оползень протащил обломки по улицам Искьи

Десятки домов оказались отрезанными, спасателям мешает плохая погода.

Жительница города Лиза Моччиаро рассказала информационному агентству Анса: "Мы услышали грохот примерно в три ночи, затем сошел первый оползень, за ним около пяти часов утра последовал второй. Это было ужасно".

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози сказал журналистам, что ситуация очень сложная и что пропавшие без вести люди, предположительно, оказались в ловушке под потоком грязи. За шесть часов выпало до 155 мм осадков.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Оползень потащил обломки и деревья с гор к побережью острова Искья

В регионе Кампания, где расположен остров Искья, уже несколько дней идут проливные дожди. До воскресенья действует метеорологическое предупреждение о дождях и сильном ветре.

В четверг из-за непогоды в регионе погибли два человека. Аргентинский турист утонул, упав в море во время прибрежного шторма, еще одного человека убило ударом молнии на пляже.

Автор фото, Reuters

Местные власти призывают жителей оставаться дома, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Ранее министр инфраструктуры Маттео Сальвини заявил, что в результате оползня погибли восемь человек. Однако позже министр внутренних дел заявил, что гибель людей пока не подтверждена.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, К работам по очистке острова привлекли карабинеров

Искья, как и соседний остров Капри, расположенный в Тирренском море, - это популярное место отдыха итальянцев и иностранных туристов.