Стрельба в гей-клубе в Колорадо-Спрингс: нападавшего обезвредил ветеран войны в Ираке

час назад

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Автор фото, Google Street View Подпись к фото, Club Q считался центром ЛГБТ-культуры в Колорадо-Спрингс

Когда в субботу на гей-клуб в США было совершено нападение, обезоружили стрелявшего ветеран войн в Ираке и Афганистане и выступавшая на сцене драг-артистка, которую тот убедил ему помочь. Бывший военный находился в заведении с семьей и друзьями: они пришли, чтобы по дружбе поддержать одного из исполнителей.

Во время вооруженного нападения на клуб Club Q в штате Колорадо 19 ноября погибли пять человек, и 17 получили ранения. Нападавший был задержан на месте преступления.

Этот клуб считается центром ЛГБТ-культуры Колорадо-Спрингс - города c почти полумиллионным населением в 110 км от Денвера, столицы штата.

По словам мэра Колорадо-Спрингс Джона Сазерса, жертв трагедии могло быть еще больше, если бы не действия двух людей: Томаса Джеймса и Рича Фиерро, которых он в понедельник назвал героями.

Джеймс - это, вероятно, артист, выступавший в клубе в женском образе.

"Это рефлекс"

Фиерро отслужил в армии США 14 лет - в том числе, в Ираке и Афганистане - и имеет боевые награды.

Когда началось нападение в клубе, он бросился на стрелявшего, повалил его на пол, потянув за бронежилет, и стал наносить удары отобранным у него оружием.

По словам бывшего военного, таким образом дала о себе знать его боевая подготовка.

"Это рефлекс. Беги, беги туда, где стрельба. Останови эти действия, не допусти, чтобы кто-то пострадал", - сказал Фиерро.

"Я просто побежал на него, а в голове у меня были мысли: я должен убить этого парня. Иначе он убьет моего ребенка, убьет мою жену", - поделился экс-военный.

Автор фото, CBS News

Полиция Колорадо-Спрингс идентифицировала погибших, и в их числе был назван Рэймонд Грин Ванс - бойфренд дочери Фиерро, который встречался с ней со школы.

"Он хороший пацан, я его любил, - сказал ветеран. - Жалею, что не смог спасти всех, жалею, что не смог сделать больше".

Мэр Колорадо-Спрингс Джон Сазерс заявил, что никогда прежде не встречал человека, проявившего себя настолько героически, и при этом настолько скромного.

Сейчас Фиерро и его жена Джесс владеют пивоварней в Колорадо Спрингс. В понедельник компания была закрыта на день траура.

Нападение на клуб

Стрельба в ночном гей-клубе Club Q в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла в субботу незадолго до полуночи. Первые звонки в полицию поступили в 23:57.

Стрелявшего задержали на месте. Им оказался 22-летний студент Андерсон Ли Олдрич. По данным полиции, у него при себе были винтовка и пистолет.

Автор фото, Getty Images

По словам Фиерро, когда началась стрельба, он и его семья легли на пол, но когда Олдрич двинулся в направлении открытой веранды, где пытались скрыться бежавшие посетители, бывший военный сбил преступника с ног, отобрал пистолет и начал его им бить.

"Я крупный мужик, но он был крупнее", - сказал Фиерро. Он также рассказал, что призвал на помощь одну из выступавших драг-артисток.

"Одна из артисток проходила мимо и я сказал ей, чтобы она его ударила. Тогда она взяла свою туфлю на высоком каблуке и врезала ему по лицу".

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Полиция пытается установить, кому принадлежит винтовка, из которой, как предполагается, нападавший вел стрельбу, и также пистолет, который был у него при себе.

Следователи также выясняют, в одиночку ли действовал подозреваемый и можно ли считать субботнее нападение, совершенное накануне Дня памяти жертв трансфобии, преступлением на почве ненависти.

По сообщениям местных СМИ, Олдрич, первоначально доставленный в больницу, уже переведен в тюреиную камеру. Он отказывается отвечать на вопросы следователей.

Подозреваемый уже находился в поле зрения полиции из-за предполагаемой угрозы взрыва в 2021 году.

Тогда полиция зарегистрировала звонок его матери, заявившей, что Олдрич угрожает ей расправой с помощью самодельной бомбы и самых разных видов оружия, включая огнестрельное.

Президент США Джо Байден заявил, что хотя мотивы нынешнего нападения на гей-клуб еще не установлены, за последние годы ЛГБТ-сообщество становилось объектом ужасающих преступлений на почве ненависти.

"Мы не можем и не должны терпимо относиться к ненависти", - подчеркнул Байден.

В июне 2016 года во время нападения на гей-клуб в городе Орландо (штат Флорида) были расстреляны 49 человек и ранены еще 53.