Выборы без выбора, страна без потрясений. Что нужно знать о переизбрании Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана

58 минут назад

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Автор фото, Reuters

На досрочных выборах президента Казахстана победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 81% голосов на фоне слабых конкурентов, независимые наблюдатели ставят под сомнение высокую, до 70% явку. Серьезного отторжения этот результат точно не вызывает: Казахстан пережил массовые январские протесты с человеческими жертвами, с февраля наблюдает за войной России в Украине - и новых потрясений не хочет.

Айгуль Нурадилова, председатель избирательной комиссии и директор школы, где расположен ее участок, говорила собравшимся журналистам, что относится к выборам президента, как к празднику. На ее участке все члены избиркома были в национальной одежде - и первых избирателей они встречали баурсаками (это похожее на пончики праздничное мучное изделие).

"Проголосовать - это гражданский долг каждого казахстанца. И я надеюсь, что большинством голосов мы изберем действующего президента, потому что мы один народ, одна нация и нас ждет одно будущее", - открыто говорила Нурадилова.

Президент и статисты

Эта картинка передает атмосферу того, как прошло это голосование в целом. Эти президентские выборы были досрочными: Токаев объявил их после проведения конституционной реформы, в результате которой глава государства в Казахстане теперь может избираться только на один, зато семилетний срок.

Касым-Жомарт Токаев получил более 81% голосов, на втором месте графа "против всех" - такой выбор сделали 6% избирателей. Третье место занял Жигули Дайрабаев, кандидат от партии "Ауыл" ("деревня" по-казахски) - выбор в его пользу сделали 3,33% проголосовавших - этого даже недостаточно, чтобы забрать из ЦИК обязательный залог (для этого требовалось преодолеть пятипроцентный барьер).

Автор фото, Reuters

Оставшиеся четверо кандидатов серьезной кампании не вели, критиковали, в основном, друг друга, а Токаева в своих выступлениях вообще предпочитали не упоминать. Президент же по традиции, существующей в странах бывшего СССР еще с 1990-х годов, даже не появился на телевизионных дебатах.

По официальным данным, в выборах приняли участие около 8,1 млн граждан, то есть, почти 70% избирателей. В Казахстане не так развит институт независимого наблюдения за выборами, но на тех участках, где наблюдатели были, явка составила существенно меньше, чем заявлено официально. Например, на участках в каспийском городе Атырау на западе Казахстана наблюдатели сообщили о явке в 18%. В крупнейшем городе страны Алматы явка даже по официальным данным составила около 28,7%, а в столице Астане - 48,6%.

Триста наблюдателей из миссии ОБСЕ серьезно раскритиковали выборы - за непрозрачный подсчет явки и голосов, но главное: за отсутствие на этих выборах реальной конкуренции. "Действующий президент баллотировался как совместный кандидат от всех парламентских партий, и по сути ему не было брошено серьезного вызова в ходе сдержанной кампании", - констатировала глава миссии Урсула Гацек.

"В Казахстане ЦИК подчиняется власти напрямую, - говорит местный политолог Димаш Альжанов. - Поэтому надо понимать, что у власти много рычагов контроля, они вполне позволяют манипулировать данными о явке или голосовании".

Доживем ли мы до справедливых выборов?

Если выборы с таким результатом и вызвали протест, то только среди небольшой части молодых и активных избирателей.

19-летняя Кырмызы рассказала Би-би-си, что сама она не смогла проголосовать, потому что живет в Алматы, но зарегистрирована по месту жительства в другом регионе. Она и ее друзья из движения Оyan Qazaqstan ("Пробудись, Казахстан"; оно настаивает на демократических реформах и защищает права человека) пытались провести акцию протеста на главной площади Алматы.

Как только они подняли плакат с надписью на казахском: "Доживем ли мы до справедливых выборов?", их задержали и увезли в полицию. Через три часа участников акции освободили.

Автор фото, Getty Images

Отдельные пикеты проводили сторонники движения "Демократический выбор Казахстана" (оно выступает за радикальные реформы и признано в стране экстремистским). Их тоже задерживали, всего в день выборов в полицию попали около 30 человек.

Похожие акции протеста с участием десятков человек прошли у посольств Казахстана в европейских странах, например, в Нидерландах.

Для сравнения: во время выборов 2019 года в акциях протеста за их честное проведение приняли участие около 5 тыс. человек, 2 тыс. демонстрантов были арестованы.

Стабильность в настоящем, политика - в будущем

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52-летний житель Алматы Даулет Анарбаев так прокомментировал эти выборы в беседе с Би-би-си: "Оппоненты Токаева были маргинальными, малоизвестными политиками, которые выступали с пафосными и абсурдными заявлениями. Токаев хотя бы спокоен и стабилен, он не даст повториться январским событиям в стране".

Примерно к таким же выводам пришли и молодые блогеры, которые продвигали кандидатуру Токаева в "Инстаграме" и TikTok. В своих видео, часто набиравших миллионы просмотров, они говорили о действующем президенте как о гаранте стабильности, а его оппоненты годились только на то, чтобы придумывать про них мемы.

Эксперты считают такой исход голосования логичным в текущей политической ситуации. Токаев, пусть и с косвенной помощью войск ОДКБ, сумел подавить январские протесты, когда люди вышли на улицы, протестуя против резкого повышения цены на газ. Затем он стал первым лидером из стран Центральной Азии, который вслух сказал, что его государство не признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР. А также выразил готовность помочь компаниям, которые были вынуждены покинуть Россию из-за санкций, и перебравшимся в Казахстан россиянам.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ни оппозиция, ни власть не хотят повторения в Казахстане январских событий

"Токаеву критически важно остаться рукопожатным на Западе и самому не ассоциироваться с Путиным - как для избежания санкций, так и для собственной популярности", - объясняет политолог Димаш Альжанов.

Наконец, Токаев несколько раз говорил, что не считает неограниченную власть благом и делает все, чтобы избавиться от репутации ставленника предыдущего президента Нурсултана Назарбаева: столица страны снова переименована из Нурсултана в Астану, родственники первого президента Казахстана потеряли посты во власти и крупных компаниях, его имя исчезает из названий улиц.

"У общества очень большой запрос на социальную стабильность, - говорит руководитель Центра прикладной политологии Казахского университета международных отношений Айдар Амребаев. - Мы пережили протесты в январе, люди видят войну России с Украиной - и никто, ни власть, ни оппозиция не хочет, чтобы политическая борьба вышла на этот уровень. Люди хотят устойчивости и предсказуемости".

Что же касается политической борьбы, то Амребаев надеется на нее в будущем: "Старое поколение оппозиционеров подрастеряло свой энергетический ресурс. Сейчас подрастает новое, посмотрим, что покажет оно".

Политолог Димаш Альжанов тоже считает, что говорить о реальных справедливых выборах можно будет, если в будущем у президента появятся реальные оппоненты и настоящий политический процесс борьбы за власть.