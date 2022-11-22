Первая сенсация ЧМ по футболу в Катаре: Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счетом 2:1

20 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сборная Саудовской Аравии празднует победу

На чемпионате мира по футболу в Катаре произошла первая сенсация: сборная Саудовской Аравии, которая находится на 51-м месте в рейтинге ФИФА, обыграла Аргентину - одну из самых известных футбольных наций в мире, дважды завоевывавшую чемпионский титул.

Матч первого тура, проходивший на стадионе "Лусаил", мог закончится для сборной Аргентины легкой победой. Нападающий Лионель Месси, которого считают одним из величайших игроков в истории, открыл счет с пенальти.

В первом тайме мяч еще трижды влетал в сетку ворот Саудовской Аравии, однако все три раза судья решал, что голы были забиты из положения "вне игры".

Но после перерыва саудиты неожиданно перехватили инициативу. Они забили два быстрых гола: на 48-ой и 53-ей минутах матча - Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари соответственно.

Вернуть себе контроль над ситуацией аргентинцам так и не удалось.

В результате сборная Аргентина с нулем очков заняла последнее, четвертое место турнирной таблицы группы С, а сборная Саудовской Аравии - возглавила ее с тремя очками.

Сборная Аргентины считается одним из фаворитов нынешнего чемпионата мира: она не проигрывала в международных матчах уже три года.

На предыдущем ЧМ в Москве выступление аргентинцев было крайне хаотичным, незадолго до того турнира они поменяли несколько главных тренеров и вылетели на этапе одной восьмой финала.

Но тренер Лионель Скалони, который руководит командой с 2018 года, сделал аргентинскую сборную намного более успешной.

Она, как правило, не пропускает много голов и активно забивает: в пяти играх перед ЧМ в Катаре противникам не удалось забить аргентинцам ни одного мяча, а они отправили мяч в сетку 16 раз. Последний раз они проиграли в 2019 году сборной Бразилии.

При этом в перспективы Саудовской Аравии на этом чемпионате верили немногие.

После финального свистка саудовские игроки начали шумно праздновать свою неожиданную победу: они падали на траву, молились, обнимались и в восторге кричали.